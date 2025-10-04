Condiții strigătoare la cer în spitalele românești. După tragedia de la Iași, neregulile continuă și la Constanța

Sunt condiții strigătoare la cer în spitalele românești! După scandalul din Iași unde au murit șapte copii, neregulile continuă și la Constanța unde au fost descoperite peste 70 de cazuri de infecții nosocomiale în doar două luni. Trei angajați ai spitalului au fost amendați pentru că au purtat echipamentul de protecție în afara unității medicale. 

71 de cazuri de infecții nosocomiale au fost descoperite în doar două luni la Spitalul Județean Constanța, iar trei angajați au fost amendați pentru nepurtatea corectă a echipamentului de protecție.

Descoperirea vine pe fondul scandalului uriaș din sistemul sanitar, după moartea a șapte copii de la Iasi, care a scos din nou la iveală neregulile din spitalele românești. 

Șocant este faptul că în spitalul de la Constanța s-au investit 34 de milioane de lei din PNRR, tocmai pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. 

În timp ce conducerea unității medicale susține că ia în serios neregulile de igienă și colaborează cu autoritățiile, realitatea din teren arată că viața pacienților atârnă de un fir de ață. 