Noul manager a subliniat că unitatea medicală tratează cu ”maximă responsabilitate” situaţia generată de focarul de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens, el precizând că spitalul aşteaptă raportul oficial în urma controlului Ministerului Sănătăţii.

De asemenea, el a anunţat destituirea din funcţie a Oanei Puiu, şefă interimară la ATI, şi a şefei SPIAAM, Carmen Popescu.

„Înţelegem nevoia de a lua măsuri drastice pentru ca astfel de tragedii să nu se repete în spitalul nostru. Aşteptăm raportul oficial de la Ministerul Sănătăţii, care este unul dintre fundamentele pe bază căruia putem lua decizii corecte, legale, fără a expune spitalul la şi mai multe riscuri sau destabilizare. Siguranţa pacienţilor este principalul nostru obiectiv în acest moment şi facem toate demersurile pentru a asigura acest climat, atât prin infrastructură, cât şi prin resursa umană”, a declarat managerul interimar Radu Constantin Luca.

Potrivit lui, după ce spitalul va primi raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii, conducerea unităţii va analiza şi alte măsuri necesare.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat vineri că i-a cerut noului director al spitalului de copii

”Sfânta Maria” să îi demită pe toţi cei responsabili de încălcarea protocoalelor medicale, adăugând că dacă va fi nevoie de angajarea altor oameni, spitalul o va face.

Costel Alexe a declarat că instituţia pe care o conduce va impune fără rezerve aplicarea tuturor măsurilor dispuse în raportul Corpului de Control al ministrului Sănătăţii.