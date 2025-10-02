Medicul Radu Constantin Luca, numit în funcţia de manager după demiterea Cătălinei Ionescu de către şefii Consiliului Judeţean Iaşi, a recunoscut că a preluat mandatul ”într-o perioadă dificilă, marcată de controverse, investigaţii şi suferinţă”.

”Infecţii nosocomiale există peste tot în lume, însă trebuie luate măsurile conform protocoalelor, pentru a reduce fenomenul şi a combate răspândirea acestora. Această tragedie ne obligă pe toţi să îmbunătăţim modul în care funcţionează spitalul”, a declarat Radu Constantin Luca.

Noul manager al spitalului ieşean susţine că va comunica transparent cu toate autorităţile sanitare şi că vor fi monitorizate aplicarea procedurilor medicale.

”Vom începe aplicarea măsurilor impuse în Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii. Vom comunica deschis şi transparent cu toate autorităţile sanitare şi vom monitoriza îndeaproape aplicarea procedurilor şi respectarea standardelor de siguranţă medicală. Fac apel la întregul colectiv al spitalului pentru a sprijini şi respecta toate măsurile pe care le vom lua în această perioadă, astfel încât să redăm părinţilor încrederea şi să ne îndeplinim misiunea de a îngriji cu responsabilitate micii pacienţi”, a adăugat managerul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iași.