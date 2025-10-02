”Niciunde în această lume nu există spitale, nu există secţii de Terapie intensivă unde să nu fie identificate infecţii asociate activităţii medicale. Niciodată, niciunde pe globul pământesc nu vom putea reduce la zero infecţiile dintr-o Terapie intensivă, infecţiile specifice activităţii medicale. Ce putem face şi ce încercăm să facem este să limităm răspândirea acestora la alţi pacienţi, răspândirea acestora într-un mod necontrolat aşa cum aţi văzut că s-a întâmplat, din păcate, în cazul nefericit de la Iaşi şi să aplicăm protocoale suplimentare pentru controlul infecţiilor asociate activităţii medicale. Încurajez încă o dată toţi managerii şi toţi şefii de secţie să raporteze toate infecţiile pe care le depistează în unitatea lor sanitară pentru că doar dacă sunt raportate corespunzător ele pot fi ulterior controlate şi pot fi prevenite. Nu mai muşamalizaţi infecţiile nosocomiale, nu mai ascundeţi aceste infecţii atunci când ele apar pentru că nu ne face bine! Pacienţii în primul rând sunt puşi în pericol, iar sistemul capătă o umbră care nu poate fi controlată şi scade încrederea oamenilor în sistemul de sănătate pe zi ce trece. Raportarea infecţiilor asociate a activităţii medicale nu este o crimă, nu vine nimeni să amendeze pe nimeni. Din contră, cu cât avem mai bine şi mai mult raportate infecţiile, cu atât putem interveni mai rapid şi mai atent pentru a limita răspândirea lor la alţi pacienţi”, a declarat Alexandru Rogobete.

Oficialul a prezentat statistici care arată că începând din anul 2020 a început să crească uşor numărul cazurilor de infecţii intraspitaliceşti raportate la nivel naţional, până în anul 2023, după care, anul trecut, s-a constatat o scădere aproape la nivelul anului 2021.

”Deşi am avut un trend crescător până în anul 2023 inclusiv, anul trecut a existat din nou o scădere a raportării acestor infecţii”, a arătat ministrul, subliniind că nu se cunoasc cauzele acestei scăderi.



Potrivit lui, există legislaţie, există o strategie adoptată la nivel naţional privind reducerea infecţiilor asociate asistenţei medicale, dar că acestea trebuie aplicate corect.

”Spun un lucru, cu toată asumarea: putem avea o sută de ordine de ministru şi o sută de legi, de hotărâri de guvern, dacă oamenii de la nivelul unităţii sanitare nu respectă protocoalele, nu aplică protocoalele corespunzător, nici măcar în situaţia în care au echipamente, nici măcar în situaţia în care au dezinfectanţi sau echipamente de protecţie, aşa cum este cazul celor de la Iaşi, unde nu am identificat lipsuri în aprovizionare nici pentru dezinfectanţi, nici pentru materiale de protecţie, dacă nu sunt aplicate corespunzător aceste protocoale şi dacă nu venim cu ceva nou în modul de training pentru personal, training constant pentru personalul care lucrează în aceste secţii, dacă nu venim cu metode de monitorizare continuă, nu o dată pe an atunci când se face controlul epidemiologic, monitorizare continuă, dacă nu există măsuri de corecţie, dacă doriţi, în flux continuu, niciodată, dar niciodată nu vom ajunge la nivelul ţărilor europene unde infecţiile sunt raportate în mod corespunzător şi unde, mai important, aceste infecţii sunt controlate”, a conchis Alexandru Rogobete.