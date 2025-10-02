Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a prezentat concluziile anchetelor desfășurate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde 9 copii au contractat o infecție nosocomială cu bacteria Serratia marcescens. În conferința de presă de joi, 2 octombrie, ministrul a dezvăluit că spitalul nu a implementat nicio măsură din raportul Corpului de Control din 2024.

„În 2024, a mai existat un raport de control care a lăsat o serie de măsuri pentru reducerea și controlul infecțiilor nosocomiale”, a spus ministrul Sănătății.

„Niciuna dintre măsurile lăsate de Corpul de Control al ministrului Sănătății nu a fost implementată la Spitalul Clinic „Sfânta Maria” din Iași.

Șefa secției ATI nu este cadru didactic, cum ar fi cazul în cazul unui spital universitar.

Avizul de funcționare al secției ATI a fost emis ilegal, spune ministrul Sănătății.