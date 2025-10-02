Nereguli grave, la Spitalul de Copii din Iași. Conducerea nu a remediat problema infecțiilor nosocomiale din 2024. Secția ATI are aviz ilegal

Ipoteză șocantă: infecția care a ucis copiii ar fi pornit de la flori. Acuzații grave de la părinți: medicii nu purtau mânuși sterile
Ipoteză șocantă: infecția care a ucis copiii ar fi pornit de la flori. Acuzații grave de la părinți: medicii nu purtau mânuși sterile

Ministrul Sănătății, Alexandru Robogete, a dezvăluit faptul că, la spitalul de Copii Iași, unde au murit 9 micuți, au fost identificate grave deficiențe, la un control din 2024, probleme pe care conducerea nu le-a rezolvat nici până acum.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a prezentat concluziile anchetelor desfășurate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde 9 copii au contractat o infecție nosocomială cu bacteria Serratia marcescens. În conferința de presă de joi, 2 octombrie, ministrul a dezvăluit că spitalul nu a implementat nicio măsură din raportul Corpului de Control din 2024.

„În 2024, a mai existat un raport de control care a lăsat o serie de măsuri pentru reducerea și controlul infecțiilor nosocomiale”, a spus ministrul Sănătății.

„Niciuna dintre măsurile lăsate de Corpul de Control al ministrului Sănătății nu a fost implementată la Spitalul Clinic „Sfânta Maria” din Iași.

Șefa secției ATI nu este cadru didactic, cum ar fi cazul în cazul unui spital universitar.

Avizul de funcționare al secției ATI a fost emis ilegal, spune ministrul Sănătății.