Anchetă Spital Iași. Raportul Corpului de Control, prezentat astăzi: ce nereguli grave au descoperit autoritățile

Anchetă Spital Iași. Raportul Corpului de Control, prezentat astăzi: ce nereguli grave au descoperit autoritățile
Anchetă Spital Iași. Raportul Corpului de Control, prezentat astăzi: ce nereguli grave au descoperit autoritățile

Ministerul Sănătății prezintă astăzi raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare după verificările la Spitalul Sfânta Maria unde șapte copii au murit. Raportul va ajunge la Parchet pentru neglijență în serviciu. Surse susțin că bacteria ar fi fost descoperită în scurgerea chiuvetei din secția de ATI. În spațiul public au apărut și alte acuzații grave – alți trei copii ar fi murit în luna iunie din cauza unei alte infecții.

Astăzi ar trebui finalizat și prezentat acest raport al Corpului de Control. Echipa de la Ministerul Sănătății a fost în control la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde 7 copii au decedat. Vorbim despre o problemă care este în continuare investigată de către Ministerul Sănătății. 

Surse citate de Realitatea PLUS spun că bacteria ar fi fost descoperită în scurgerea chiuvetei din secția de Anestezie și Terapie Intensivă. De asemenea, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete spune că există indicii privind neglijența în serviciu. 

Raportul va ajunge pe masa Parchetului, procurorii urmând să investigheze ce s-a întâmplat la Spitalul Sfânta Maria din Iași. 

Rogobete susține că atât spitalul, cât și DSP au reacționat mult prea târziu și că nu s-au respectat toate protocoalele și regulile. 

La Iași, lucrurile s-au schimbat doar pe hârtie. Mai exact, managerul spitalului a fost schimbat, fiind, de fapt, mutat pe o altă funcție - cea de director medical. 

Îngrijorător este faptul că în spațiul public au apărut acuzații grave. Spun unele surse că în luna iunie alți 3 copii ar fi murit din cauza unei alte infecții extrem de periculoase contactate la spitalul din Iași. 

8 bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș, infectați cu bacteria care a omorât copiii de la Iași. Cum a fost evitat un deznodământ tragic?