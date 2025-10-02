Astăzi ar trebui finalizat și prezentat acest raport al Corpului de Control. Echipa de la Ministerul Sănătății a fost în control la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde 7 copii au decedat. Vorbim despre o problemă care este în continuare investigată de către Ministerul Sănătății.

Surse citate de Realitatea PLUS spun că bacteria ar fi fost descoperită în scurgerea chiuvetei din secția de Anestezie și Terapie Intensivă. De asemenea, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete spune că există indicii privind neglijența în serviciu.

Raportul va ajunge pe masa Parchetului, procurorii urmând să investigheze ce s-a întâmplat la Spitalul Sfânta Maria din Iași.

Rogobete susține că atât spitalul, cât și DSP au reacționat mult prea târziu și că nu s-au respectat toate protocoalele și regulile.

La Iași, lucrurile s-au schimbat doar pe hârtie. Mai exact, managerul spitalului a fost schimbat, fiind, de fapt, mutat pe o altă funcție - cea de director medical.

Îngrijorător este faptul că în spațiul public au apărut acuzații grave. Spun unele surse că în luna iunie alți 3 copii ar fi murit din cauza unei alte infecții extrem de periculoase contactate la spitalul din Iași.