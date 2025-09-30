Medicul Mihai Negrea, specialist epidemiolog la Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș, a povestit pentru News.ro cum a fost gestionată o situație critică apărută la maternitatea de nivel trei – cel mai înalt grad de îngrijire în România – unde ajung cazurile cele mai dificile, inclusiv nou-născuți care au nevoie de terapie intensivă.

În iunie, aici au fost identificate opt cazuri de infecție cu bacteria Serratia Marcescens, aceeași implicată în tragedia de la Iași, unde mai mulți bebeluși au murit.

"Primul rezultat l-am primit pe 3 iunie. Chiar dacă nu știam atunci dacă e vorba de infecție reală sau doar colonizare, am aplicat imediat măsuri stricte de limitare”, a explicat Negrea. La scurt timp după primul caz, numărul celor infectați a crescut. „În zilele următoare au apărut alte rezultate pozitive și am ajuns la opt cazuri în trei zile”, spune medicul.

Echipa SPIAAM a informat imediat DSP și a dispus oprirea internărilor și a transferurilor către maternitate până la stabilizarea situației.

Măsuri stricte în secție

Echipa epidemiologică a spitalului a intrat pe teren imediat: accesul în secție s-a făcut doar cu echipament de protecție, au fost verificate procedurile de igienă, iar personalul a fost reinstruit zilnic.

„Monitorizăm spălatul pe mâini, folosirea materialelor de unică folosință, iar colegii sunt supravegheați efectiv cum lucrează”, explică Negrea.

Identificarea posibilei surse

Investigațiile au vizat chiuvete, suprafețe, dezinfectanți și mâinile personalului. În cele din urmă, medicii au concluzionat că transmisia avea legătură cu cateterele ombilicale, utilizate la prematuri pentru administrarea de hrană și tratament.

„Am observat că dezinfecția se făcea insuficient. Era nevoie de trei ștergeri, nu de una singură. După corectarea procedurii, nu a mai apărut niciun caz nou”, a precizat epidemiologul.

Toți copiii au supraviețuit

Deși situația a fost gravă, niciun bebeluș nu a murit, datorită reacției rapide a medicilor.

„Nu s-a pierdut timp. La primul caz tratamentul a funcționat, iar la ceilalți copii, de la primele simptome, s-a început imediat terapia adecvată, fără să așteptăm antibiograma finală”, a subliniat Negrea.

Specialistul atrage atenția că astfel de infecții pot apărea inevitabil în spitale, însă cheia este raportarea și reacția rapidă: