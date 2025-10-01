”Noi, cel puțin comportamental, am făcut tot ceea ce trebuia făcut”, a declarat Cătălina Ionescu, director medical al Spitalului Clinic Sfânta Maria Iași.

Noile acuzații o contrazic pe directoare. La Spitalul de Pediatrie ar fi murit, în total, 10 copii din cauza infecțiilor nosocomiale. Un alt focar ar fi fost în luna iunie atunci când Cătălina Maria Ionescu era director medical, funcție în care a revenit după ce a fost demisă din postul de manager.

Rudele copiilor care au murit în iunie spun că infecția a fost luată din spital.

”A început să se simtă rău bebelușul. După, ce scrie în raportul medical, somnolență, inapetit. Dacă la internare nu era și la trei zile era, cu siguranță e din spital, doar de la ATI, credem noi”, a spus mătușa unui bebeluș mort.

Potrivit unor surse, bacteria Serratia, cea care a ucis șapte copii ar fi fost descoperită în scurgerea chiuvetei din secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

Curtea de Conturi a descoperit că spitalul a achiziționat în anul 2023 mai multe materiale sanitare pentru secția ATI, iar unele ar fi fost neconforme.

Deși Curtea de Conturi a cerut ca toate problemele să fie remediate, spitalul în care copiii sunt răpuși de infecții este condus de oameni care nu au legătură cu domeniul medical. Șeful Consiliului de Administrație este Dănuț Pila, director și la drumuri, dar și pensionar special.