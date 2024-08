Detaliile atacului din Londra

Într-o zi aglomerată în Leicester Square, una dintre cele mai frecventate zone din Londra, fetița a fost atacată de bărbatul de 32 de ani, care a înjunghiat-o de 8 ori în zone critice ale corpului, inclusiv față, gât și umăr. Starea victimei a fost critică, iar intervenția promptă a unui agent de pază a fost esențială pentru salvarea vieții acesteia. Agentul a declarat: „Am auzit un strigăt și am văzut bărbatul înjunghiind copilul. Am intervenit imediat, am imobilizat agresorul și l-am predat autorităților.”

Magda Gîrlă, mama bărbatului implicat, a transmis un mesaj public după aflarea veștii despre atacul fiului său. Într-o declarație emoționantă, ea a spus: „Vă rog să transmiteți acest mesaj tuturor, îmi pare profund rău pentru ce i s-a întâmplat fetiței.” Femeia a explicat că a aflat despre incident din surse externe și a avut o discuție cu fiul ei înainte ca acesta să comită atacul.

Problemele psihice ale atacatorului

Bărbatul are un istoric de probleme psihice, fapt care ar putea explica comportamentul său violent. Individul este și el tată de fată. Autoritățile nu au raportat antecedente penale, dar se știa că se confruntă cu afecțiuni mentale. Aceste probleme ar putea fi un factor important în înțelegerea motivelor din spatele actului său teribil.

Incidentul a provocat o stare de șoc și groază în rândul trecătorilor și al comunității londoneze. Scenele violente și intervenția rapidă a agenților de pază au fost relatate pe larg în presă, iar comunitatea a fost profund afectată de acest atac brutal.