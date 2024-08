Atacatorul a fost adus în fața judecătorilor. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe confirmă faptul că atacatorul din Londra este român. Potrivit autorităților britanice, individul, se numește Ioan Pintaru, are 32 de ani și este nu are domiciliu stabil.



Bărbatul s-a năpustit asupra fetiței de doar 11 cu un cuțit în Leicester Square. Copila a suferit câteva răni, dar a fost salvată la timp după ce un agent de pază de la un magazin din apropiere a intervenit. Imediat mama copilei și oamenii din zonă i-au acordat primul ajutor și în doar 4 minute poliția a ajuns la fața locului și l-au arestat pe atacator. Copila a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.



"Am auzit un strigăt, iar atunci am văzut un bărbat de aproximativ 35 de ani sau mai tânăr care înjunghia un copil. Când am văzut ce face, am sărit pe el și l-am tras de mâna în care nu avea cuțitul și l-am pus la pământ", povestește salvatorul copilei.



Autoritățile britanice fac mai multe cercetări în paralel pentru a stabili dacă individul a avut și alți complici sau dacă face parte dintr-o rețea radicală ce participă la revoltele extreme. Atacul armat vine chiar pe fondul deja tensionat al protestelor față de migranții care au cuprins întreg Regatul. Forțele britanice rămân în continuare în stare de alertă maximă după revoltele scăpate de sub control.



"Daca in Statele Unite si Marea Britanie, bastioanele democratiei, vedem problemele astea, nu trebuie sa ne mire ca se intampla lcururi si in tari cu o democratie fragila. Noile genertii de britnici si americani, nu neaparat imigrantii, au o opozitie la mijloacele traditionale de democratie", a declarat Daniel David, presedintele Asociatiei Psihologilor din Romania.

Nu este însă singurul român vizat de britanici. Un român de 35 de ani a fost condamnat la închisoare cu executare sub acuzația de instigare la ură rasială. Totul, după ce românul a pretins, în timp ce transmitea live pe o rețea de socializare, că este urmărit de protestatarii violenți în orașul Derby, unde există mai multe minorități. Când a ajuns în fața anchetatorilor, acesta a spus că a recurs la acest gest pentru a face un număr mai mare de urmăritori.