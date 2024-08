Victimele rănite grav au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Forțele de ordine l-au arestat imediat pe individ, și, pentru moment, polițiștii cred că acesta nu a avut complici.

Atacul a venit pe fondul deja tensionat al protestelor față de migranți care au cuprins întreaga țară.

Forţele de poliţie britanice rămân în stare de alertă maximă după revoltele scăpate de sub control.

This was the man who committed the stabbing today in Leicester Square, London. #Leicestersquare #london #Stabbing pic.twitter.com/x9cmR4gOV6