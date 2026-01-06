Este semnalată ceață, care reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, pe autostrăzile A1 București – Pitești, pe tronsonul kilometric 10 – 148, pe A2 București – Constanța, pe tronsonul kilometric 10 – 160, pe A3 București-Ploiești, pe tronsonul kilometric 50 – 100 , dar și pe autostrada A7 București – Adjud, pe tronsonul kilometric 1 – 52, carosabilul fiind umed. Pe unele sectoare de drum se acționează cu material antiderapant.

Același fenomen meteorologic care scade vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, pe alocuri chiar la sub 50 de metri este semnalat în municipiul București dar și pe mai multe drumuri din județele Brăila, Călărași, Constanța, Galați, Ialomița, Olt, Tulcea și Vâlcea

La nivel național se circulă pe un carosabil umed, fiind semnalate izolat precipitații mixte și sub formă ninsori ușoare, fără a fi afectat traficul rutier. În zonele respective se acționează cu utilaje pentru a asigura fluența traficului.

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv pe DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed, fără precipitații, cu vizibilitate afectată izolat de ceață și fără evenimente rutiere în desfășurare.

Înainte de a porni în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și la restricțiile impuse pe traseul pe care-l aveți de parcurs.