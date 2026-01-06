Martorii au relatat că focurile de armă s-au auzit în jurul orei locale 20:00 (marți ora României 02:00), în zona Palatului Miraflores, sediul preşedintelui Venezuelei, situat în sectorul Libertador Bolivarian din capitală. Drone neidentificate ar fi survolat complexul prezidenţial, iar forţele de securitate ar fi răspuns cu tiruri, inclusiv antiaeriene, pe cerul nopţii, conform New York Post.

Drone în apropierea palatului prezidențial venezuelean, Miraflores

Videoclipuri geolocalizate şi difuzate de CNN şi pe reţelele sociale arată lumini atribuite dronelor şi focurilor antiaeriene, precum şi mobilizarea trupelor în jurul palatului.

Un oficial al Casei Albe, citat de CNN, a declarat că Washingtonul urmăreşte cu atenţie situaţia, dar a subliniat că „SUA nu sunt implicate” în incident.

Incidentul survine la câteva ore după ce vicepreşedinta Delcy Rodriguez a depus jurământul ca preşedinte interimar al Venezuelei, în absenţa lui Nicolas Maduro. Maduro a avut luni prima înfăţişare în faţa justiţiei americane, la New York, unde a pledat nevinovat la acuzaţii ce includ conspiraţie la narcoterorism.

Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din Venezuela în urma unei operaţiuni a forţelor speciale americane derulate în noaptea de sâmbătă. Potrivit secretarului apărării Pete Hegseth, misiunea secretă ar fi implicat aproape 200 de membri ai personalului militar american la sol, în Caracas.



Guvernul cubanez a anunţat că 32 de cetăţeni cubanezi au fost ucişi în raidul american care a vizat capturarea lui Nicolas Maduro pentru a fi judecat în Statele Unite. Havana a mai transmis că o femeie de circa 80 de ani, Rosa Gonzales, ar fi murit în urma loviturilor aeriene americane din 3 ianuarie, care au avariat locuinţa în care se afla.