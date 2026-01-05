​Slujba de la Catedrala Patriarhală se desfășoară marți, 6 ianuarie 2026, între orele 08:30 și 11:45, incluzând Sfânta Liturghie și Slujba de sfințire a apei.

Între 11:45 și 20:00, credincioșii pot primi sticle cu Agheasmă Mare la Baldachinul Sfinților.

Accesul se face dinspre Piața Unirii și strada 11 Iunie, cu dispozitive de ordine publică pentru prevenirea aglomerației. Participanții vor fi ghidați de jandarmi și voluntari ai Catedralei.

Jandarmii sfătuiesc adoptarea unui comportament civilizat, atenție la bunurile personale și supravegherea copiilor. În caz de incidente, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze la patrule sau la 112.