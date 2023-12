Marcel Ciolacu a spus că noua Lege a pensiilor, care intră în vigoare la 1 ianuarie anul viitor, aduce o serie de modificări semnificative. Printre acestea, liderul PSD a evidențiat indexarea cu inflație, un element inclus și în noul buget. Totodată, Marcel Ciolacu a precizat că, până la data de 1 septembrie, vor avea loc recalculări pentru a asigura aplicarea corectă a noilor prevederi.

„Anul viitor, deja noua Lege a pensiilor a fost promulgată, intră în vigoare de la 1 ianuarie. Primul lucru indexarea cu inflația este și în noul buget și până la 1 septembrie se fac recalculări. Am avut întâlniri cu ministrul și sindicaliștii, de la 1 septembrie se vor face plățile conform recalculării pe principiile stabilite cu Banca Mondială și Comisia Europeană. Pensiile mai mici vor crește mai mult. Se închid 99% din inechități și mi se pare corectă abordarea. M-am săturat să citesc că gradul de sărăcie cel mai mare e la noi. E unul din indicatorii cei mai importanți, când se calculează indicele de sărăcie”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă majorările au legătură cu campania pentru prezidenţiale, Ciolacu a spus: „Dacă rămânem și calculăm totul în logica electorală, ajungi să pierzi tot, dacă ești hotărât și iei deciziile corecte, e un calendar stabilit cu Comisia Europeană, nimic nu se face întâmplător. Avem echipe tehnice, negocieri cu Comisia, avem sute de jaloane. Eu am discuții cu comisarii, de fiecare dată. Când am fost la Malaga, am vorbit cu comisarul pe economie, o voi avea și pe această lună cu închiderea deficitului”, a spus premierul.

