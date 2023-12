Șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a vorbit despre creșterea pensiilor mici în anul viitor, în exclusivitate pentru Realitatea Plus.

Președintele CNPP a prezentat calculele realizate de instituție și a dezvăluit că unele pensii vor crește chiar și cu 70%. Aceasta reprezintă o veste încurajatoare pentru românii care au muncit o viață întreagă și care vor beneficia de o îmbunătățire semnificativă a veniturilor lor pensionare.

Marcel Ciolacu, baie de mulțime de Ziua Națională - Cum s-a fotografiat cu românii

„Am tinut neaparat sa luam exemple de pensii mici pentru ca vreau sa arat diferenta intre o pensie cu un stagiu mic de cotizare in cazul acesta. 15 ani. Si o pensie tot cam acelasi cuatum dar cu un stagiu mai mare de cotizare. Se vede foarte clar ca pentru cei 15 ani si 28 de zile faptul ca in momentul asta este la nivelul indemnizatiei sociale. Dupa majorarea de la 1 ianuarie ajunge la 1258 de lei dar ramane tot in indemnizatia sociala pentru ca aici nu mai exista puncte de stabilitate pentru ca stagiul de cotizare este sub 25 de ani. Aceasta persoana va ramane la nivelul indemnizatiei sociale de 1281 de lei ”, a spus Daniel Baciu.

Președintele Casei de Pensii a trecut apoi la calculul unei pensii pe care o va primi o persoană care a muncit 37 de ani. În acest an, creșterea este semnifiativă:

”O persoana a muncit 37 de ani, 7 luni si 20 de zile si are o pensie relativ mica in plata de 2257 de lei. Aici beneficiind de indexarea de la 1 ianuarie ajunge la 2569 de lei. Pentru faptul ca avem 37 de ani de cotizare, la cele 38 de puncte pe contributivitate se adauga aceste puncte de stabilitate astfel incat pensia ajunge la 3873. Aici avem o crestere spectaculoasa de 71,06% fata de pensia in momentul de fata in plata”, a mai spus Daniel Baciu.

Recepție pe repede înainte la Cotroceni, de Ziua Națională. Klaus Iohannis a plecat în Dubai - VIDEO