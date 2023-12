În exclusivitate la Realitatea Plus, Simona Bucura-Oprescu a recunscut că una dintre cele mai grele misiuni pe care o resimte, de când este ministru al Muncii, este tocmai aceea de a le explica părinților săi, pensionari, că măsurile pe care le ia sunt spre binele românilor.



"Am stat puțin în familie, în general, de când sunt ministru. Nu pot să vă spun cu exactitate când mi-ami văzut ultima dată părinții sau am vorbit la telefon cu ei. (...) Le-am spus că aș prefera să înțeleagă faptul că acum sunt ministru și că nu mereu ceea ce fac se vede așa cum poate si-ar dori ei încercă să-i conving să nu se mai consume. (...) Și ei sunt printre pensionarii cu multe nemulțumiri, adesea îmi spuneau, când lucram la legea pensiilor. (...) Eu mă simt acum intr-o furtuna ca ministru, in mij unei furtuni, Dar de obicei dupa ce furtuna se linistste atunci se vad lucrurile clar," a declarat Simona Bucura-Oprescu, în exlusivitate la Realitatea Plus.

Urmăriți interviul exclusiv: