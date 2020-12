Maia Sandu le cere moldovenilor să i se alăture în lupta împotriva corupților: Nu va fi ușoară, dar o vom câștiga!

”Așa cum am spus și ieri, am planuri mari pentru țara noastră, dar nu le pot realiza de una singură. Eu am nevoie de ajutorul vostru, dragi moldoveni! Noi avem nevoie unii de alții, pentru a face ordine și pentru a construi o țară bună pentru toți. Lupta noastră împotriva corupților nu va fi ușoară, dar vă spun cu toată încrederea și responsabilitatea că noi o să câștigăm această luptă.

Sunt conștientă că nu va fi ușor. Sunt conștientă că lucrurile nu vor fi perfecte. Însă pășesc cu încredere pe această cale a schimbării în bine. Contez pe oamenii de treabă din instituțiile publice, inclusiv acum. Să știți că și voi puteți conta pe mine - o să-i sprijin pe cei care își fac lucrul bine. Voi cere de la instituții nimic altceva decât ce cer cetățenii de la mine. Să lucreze onest. În fiecare zi”, a scris Președintele.

Maia Sandu a dat asigurări că Republica Moldova va deveni țara oamenilor corecți și că îi va reprezenta pe toți cetățenii, indiferent de opțiunile politice, etnie sau limba vorbită.

”Moldova este țara oamenilor buni. A oamenilor care muncesc onest, nu fură din buzunarul vecinului, nu fac averi pe nefericirea altora. Vă văd, vă cunosc, știu că sunteți mulți. Și orice preferințe politice ați avea, orice limbă maternă ați vorbi, orice etnie ați fi, vă promit că vă voi respecta pe toți. Sunt președintele vostru și puteți conta pe mine”, a adăugat noul lider.

Reamintim că Maia Sandu, în vârstă de 48 de ani, este prima femeie care va conduce Republica Moldova pentru cel puțin patru ani. Proeuropeana a câștigat alegerile prezidențiale cu 57,75% din voturi, în timp ce socialistul Igor Dodon a obținut 42,25% din sufragii.