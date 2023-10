Maia Morgenstern, a trimis un mesaj emotionant dupa ce teroristii au atacat Israel. In cadrul mesajului, aceasta a vorbit despre legaturile stranse ce o unesc cu familia ei ramasa in țara aflată sub asediu si a impartasit cu fanii sai gandurile si sentimentele sale.

In clipul de pe reteaua de socializare, Maia Morgenstern a marturisit ca a vorbit la telefon cu unchiul ei din Israel, incercand sa isi stapaneasca lacrimile si suspinele. Actrita a dezvaluit ca a simtit nevoia de a vorbi cu cineva, de a obtine incurajarea de care avea nevoie in acele momente de groază și teroare. Unchiul ei i-a daruit curaj si putere, iar Maia Morgenstern a simtit nevoia de a impartasi aces sentiment cu ceilalti, cu intreaga lume.

Actrita a subliniat ca nevoile de echilibru, incredere in viata, speranta, justitie, dreptate si pace sunt esentiale pentru o tara ca Israel, care a facut fata multor provocari si neintelegeri de-a lungul timpului. Maia Morgenstern a subliniat importanta solidaritatii si a pastrarii conexiunii cu familiile din zonele afectate de violenta, dar si pe cea a armoniei si a pasilor in procesul de pace.

„O noua zi. Am vorbit ieri mult la telefon cu familia mea din Israel, singurii pe care ii mai am. Eram panicata, eram speriata, eram ingrozita, eram speriata, eram ingrozită, eram revoltata. I-am sunat aproape plangand, incercand sa-mi stapanesc suspinele, lacrimile. Au vorbit cu mine, unchiul meu. Am vorbit mult, atata cat am simtit. M-a emotionat. Mi-a dat curaj si putere. Nevoia de echilibru, increderea in viata, speranta, nevoia de justitie, de dreptate, de pace. Atata forta si putere mi-au dat. Atat nevoie de echilibru, ai Israel pentru viață.”