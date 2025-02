Pregateste-te pentru o noapte de vibratii intense si pasionale, pentru ca urmatoarea Luna plina ofera o oportunitate de a-ti imbratisa dorintele, de a te concentra pe ceea ce iti aduce placere si de a-ti explora latura salbatica.

Luna plina din februarie 2025, numita si Luna Zapezii, se transforma intr-un Leu efervescent si sigur de sine pe 16 februarie, oferind lumii un ghiont iubitor de a-si asuma riscurile indraznete si necesare. Daca esti ingrijorat de intensitatea urmatoarei luni pline ca iti va ineca corabiile, nu te teme. Leul ia rareori viata prea in serios si chiar daca esti una dintre putinele semne zodiacale cele mai afectate de luna plina din februarie 2025, vei gasi increderea necesara pentru a persevera prin provocari cu un curaj extrem.

Luna plina marcheaza incheierea ciclului lunar, semnaland o perioada de emotie intensa si energie haotica, conform astrologiei.

Aceasta lunatie ofera ocazia perfecta de a-ti manifesta cele mai profunde dorinte, de a finaliza proiecte si de a reflecta asupra emotiilor tale profunde si suprimate. Energia Leului se refera la incredere, creativitate, placere si curaj – asa ca, in timp ce emotiile sunt in mod natural ridicate si poate aparea haosul dupa Ziua Indragostitilor, in general, vibratiile vor fi mai putin sinistre si mai inspiratoare, deoarece te ajuta sa reflectezi si sa actionezi cu gratie si tenacitate. In plus, Venus, planeta asociata cu dragostea si romantismul, formeaza un aspect de conjunctie cu Marte, planeta agresiunii, conducand o noapte de explorare pasionala.

In timp ce toata lumea va fi afectata de aceasta lunatie intr-o anumita masura, unele semne zodiacale vor simti caldura Leului mai mult decat altele.

Taur (20 Aprilie – 20 Mai)

Dragă Taur, Luna plina in Leu evidentiaza cea de-a patra casa, a familiei si a casei, oferindu-ti ocazia sa reflectezi asupra structurii tale. Poate fi un moment emotionant, deoarece te simti mai sentimental si nostalgic, dar incearca sa ramai concentrat asupra momentului prezent practicand meditatia si programeaza timp cu familia.

Acasa este locul in care este inima pentru Taur, motiv pentru care isi ofera energia pentru a construi un loc mai puternic pentru familie si prieteni, inclusiv pentru ei insisi. Fundatiile se schimba in timp ce devin puternice si rezistente.

Leu (23 Iulie – 22 August)

Aceasta lunatie se muta in casa ta, asa ca s-ar putea sa te simti ca personajul principal mai mult ca niciodata, Leu. In loc sa imbratisezi viziunea ca esti sufletul petrecerii, este timpul sa reflecti in liniste asupra emotiilor tale, sa iti reconsideri nevoile si dorintele, astfel incat sa poti merge mai departe.

Desi Leii pot fi egoisti, a trecut mult timp de cand ai reusit sa-ti concentrezi energiile pe tine insuti. Prin urmare, acesta este un moment in care iti vei intelege si iti vor intelege emotiile pe masura ce navighezi prin viata.

Scorpion (23 Octombrie – 21 Noiembrie)

Te simti prins la mijloc in viata ta profesionala, dragă Scorpion? Aceasta lunatie loveste cea de-a zecea casa a ta ocupationala, asa ca acesta poate fi un moment bun pentru a reflecta daca munca ta serveste scopului tau superior. Acorda-ti timp pentru a aborda orice problema la locul de munca si reflecta asupra mostenirii pe care doresti sa o lasi.

Este timpul, draga Scorpion, sa decizi ce cale vrei sa urmezi in cariera ta. Ti se ofera doua optiuni profesionale pe care sa le imbratisezi si sa decizi care dintre ele se aliniaza cu visele tale.

Varsator (20 Ianuarie – 18 Februarie)

Relatiile tale sunt pe locul fierbinte in timpul acestei lunatii, draga Varsator. Desi s-ar putea sa te simti inconfortabil cu energia emotionala ridicata, este important sa eviti detasarea si concentreaza-te asupra muncii emotionale necesare pentru a sustine relatii sanatoase. Fa-ti timp pentru a reflecta nevoile tale relationale, tine un jurnal si sapa cu adevarat in crapaturile emotiilor tale.

