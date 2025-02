Compatibilitate zodie Capricorn. Cand vorbim despre compatibilitatea zodiilor, ne referim la usurinta cu care se pot intelege doua persoane. Nu exista zodii incompatibile total, ci doar relatii care merg mai greu sau cu mari eforturi.

Compatibilitate zodie CAPRICORN – BERBEC

Intimitate – 5%

O combinatie dificila din punct de vedere sexual. Planetele care le patroneaza zodiile (Marte, respectiv Saturn) sunt considerate dusmani carmici. Relatia lor nu va avea dorinta sexuala, va plana de ambele parti sentimentul de impotenta si incompetenta. Daca atractia sexuala este foarte mare, vor ajunge in pat, insa diferentele vor iesi rapid la suprafata.

Incredere – 99%

Atat Berbecul, cat si Capricornul functioneaza dupa regula “totul sau nimic”. Va fi destul de usor sa aiba incredere unul in celalalt. Chiar si daca au neintelegeri, nu vor ajunge sa se insele. Este unul din punctele la care nu-si vor face niciun fel de problema.

Comunicare si intelect – 20%

Conversatiile dintre un Capricorn si un Berbec ar trebui sa raman doar la nivel profesional. In afara de teluri in cariera, merite la munca si exercitii fizice nu prea au ce discuta. Capricornul este rational si cu picioarele pe pamant, in timp ce Berbecul nu are rabdare cu rutina partenerului sau si se va plictisi. Pot avea lupte de ego in care amandoi vor obosi si nu vor mai dori sa se gandeasca la ce simte celalalt.

Valori – 60%

Amandoi pun mare pret pe independenta, claritate si onestitate. Sistemul lor de valori este foarte bine pus la punct. Berbecul apreciaza curajul de a-ti depasi limitele. Capricornul apreciaza concentrarea si viteza de reactie. Problema e ca atat Berbecul, cat si Capricornul isi fac asteptari nerealiste bazate doar pe faptul ca au cateva valori in comun.

Activitati – 40%

Capriconul nu intelege de ce Berbecul vrea sa alerge la 6 dimineata. Berbecul nu intelege de ce Capricornul si-ar pierde seara facand ceva absolut plictisitor. Pot atinge un punct comun daca acesta are legatura cu miscarea fizica. Berbecul ii poate ridica Capricornului nivelul de energie, in timp ce acesta din urma va ajuta la capitolul anduranta.

Total – 38%

Singura cale spre succes a unei relatii intre Capricorn si Berbec este respectul neconditionat si profunzimea punctelor de vedere si a asteptarilor. S-ar putea completa foarte bine, dar, din nefericire, natura malefica a patronilor zodiilor lor ii impiedica sa fie pozitivi si orientati spre acceptare.

Compatibilitate zodie CAPRICORN – TAUR

Intimitate – 85%

Taurul si Capricornul pot fi foarte rigizi in ceea ce priveste sexul. Dar tocmai acest lucru i-ar putea face un cuplu perfect. Cu alte semne ale zodiacului, le poate fi greu sa se deschida si sa spuna ce au pe suflet. Cand se intalnesc si se cunosc intim, ambii vor invata ce inseamna sa te relaxezi. Capricornul nu va simti nevoia sa epateze, iar Taurul va renunta la teama ca va fi ranit.

Taurul si Capricornul ar putea avea probleme cu conectarea la un nivel emotional, mai ales daca Capricornul nu se indragosteste de Taur sau are probleme de incredere. Acest lucru va fi amplificat de nevoia Taurului de a fi iubit neconditionat, ceea ce sperie Capricornul.

Abordarile lor diferite fata sex ar putea fi un minus. Taurul are o problema cu initiativa, iar Capricornul ar putea parea neconectat emotional, ceea ce ar duce la frustarea Taurului pe care nu il incanta sexul fara dragoste.

Incredere – 99%

Capricornului nu ii place sa minta. Nici judecata nu e pentru ei. Cand mint, nu fac altceva decat sa experimenteze daca celalalt poate vedea sau nu minciuna. Cand este implicat intr-o relatie, ii place ca lucrurile sa fie clare. Taurul simte cu usurinta acest lucru si va fi suficient de sigur pe el ca sa nu inceapa sa ascunda adevaruri.

Comunicare si intelect – 85%

Desi au naturi diferite, se inteleg foarte bine si se motiveaza sa se dezvolte fiecare in directia necesara. Diferentele lor sunt acolo exact pentru a ii face un cuplu perfect, pentru ca se completeaza reciproc.

Taurul are misiunea de a-l invata pe Capricorn despre semnificatia grijii pe care ar trebui sa o aiba pentru sine. In schimb, Capricornul il va ajuta pe Taur sa-si asume responsabilitatea si sa invete cum sa-si atinga obiectivele fara sa fie distras de emotii.

Nu va fi intotdeauna usor sa se inteleaga, dar, cu suficienta compasiune si deschidere, se pot sprijini unul pe altul intr-un fel in care nici o alta pereche de semne zodiacale nu va putea. La urma urmei, ele apartin elementului Pamant si pot face magie atunci cand isi rezolva diferentele.

Valori – 90%

Cu un simt comun pentru valorile materiale, cei doi pot ajunge departe impreuna. In timp ce Taurul ar crea si motiva, Capricornul ar conduce spre atingerea succesului si a securitatii financiare. Oricare ar fi obiectivele lor, le-ar putea ajunge cu usurinta datorita faptului ca impartasesc aceleasi valori materiale. Cu toate acestea, nu au o astfel intelegere si cand vine vorba de viziunea lor in ceea ce priveste emotiile si familia. Ei ar trebui sa vada partile diferite ale personalitatii celuilalt ca fiind complementare, nicidecum distructive. Astfel vor gasi o modalitate perfecta de a coexista, adaugand valoare unul celuilalt.

Activitati – 85%

S-ar putea spune ca Taurul este lenes, iar Capricornul nu se opreste niciodata din lucru. Dar nu e cazul. Daca vreun semn din zodiac are nevoie de odihna, acela este Capricornul. Ambitia lui acerba il poate epuiza, iar Taurul este acolo pentru a se ocupa de nevoile lui cu o mancare buna si timp pentru odihna si relaxare. Pe de alta parte, daca partea creativa si motivanta a Taurului este trezita de natura stapanitoare a partenerului Capricorn, el va uita de lenevie si va face orice ii sta in putere pentru a-si satisface partenerul. Pe scurt, pot face ceva impreuna, atata timp cat se mentin intr-un echilibru minunat intre munca si odihna.

Total – 89%

Taurul si Capricornul pot avea o relatie atat de profunda incat puterea lor creativa in domeniul material ar putea parea inaccesibila pentru alte semne ale zodiacului. Cu abilitatea de a se completa reciproc intr-o maniera blanda si lenta, ei sunt cel mai plictisitor cuplu din afara. Dar au cea mai interesanta activitate interioara care ramane, totusi, ascunsa de restul lumii. Daca Taurul isi motiveaza partenerul Capricorn si Capricornul ii arata Taurul modalitatea prin care poate reusi, vor avea o viata miraculoasa impreuna.

Compatibilitate zodie CAPRICORN – GEMENI

Intimitate – 1%

Exista unele activitati care nu necesita prea multe cuvinte, iar dupa umila parere a unui Capricorn sexul este unul dintre ele. Numai ca Gemenii vin sa explice fiecare pozitie, din perspectiva Kama Sutra. Este aproape insuportabil sa urmaresti acesti doi parteneri, cu filosofiile lor complet diferite, in timp ce incearca sa-si manipuleze reciproc viata sexuala.

Pentru ca un Capricorn sa experimenteze sexul, partenerul sau trebuie sa reuseasca sa-l relaxeze cu adevarat si sa-i deschida mintea. Cu Gemenii, el simte ca parca ar avea grija de un copil mic sa nu se dezbrace peste tot. Desi nu este asa tot timpul, Capricornul este mult prea traditionalist ca sa-si asume responsabilitatea pentru purtarea puerila a unui Geaman.

In majoritatea cazurilor, Gemenii si Capricornii, nici nu vor fi atrasi unul de celalalat. Si, totusi, daca devin parteneri sexuali, exista sanse mari ca Gemenii sa-si considere partenerul Capricorn rigid si lipist de creativitate. De partea cealalta, Capricornul ar gandi despre Gemeni ca sunt prea neconventionali. Cel mai ciudat lucru din aceasta combinatie de semne zodiacale este ca se vor considera amandoi prea plictisitori.

Incredere – 50%

Un Capricorn tipic nu va fi usor inselat. Partenerul Gemini poate avea tendinta sa flirteze mult si sa considere “adulterul usor” normal. Acest mod de gandire apartine unei persoane nebune, in opinia Capricornului. In lumea lui nu exista „niveluri” de adulter. Daca e alba, e alba. Cu toate acestea, Capricornul se increde in partenerul sau din Gemeni. De fapt, el va avea incredere in propria lui interpretare a ceea ce spune partenerul din Gemeni.

Capricornul merge intotdeauna cu un pas mai in profunzime decat altii, iar Gemenii rar pun atat de multa gandire in alibiurile lor. Acesta este motivul pentru care Capricornul il va citi cu atat de multa usurinta pe partenerul din Gemeni atunci cand nu este onest. De cealalta parte, Gemenii isi vor considera partenerul din Capricorn atat de optuz, incat va fi convins de fidelitatea si onestitatea sa.

Comunicare si intelect – 25%

Putem spune cu siguranta ca Gemenii pot vorbi cu oricine si pot rezolva orice problema prin comunicare. Din pacate, acest lucru nu inseamna prea mult pentru un Capricorn, care “miroase” imediat lipsa de profunzime a partenerului. Si totusi, vor avea multe de discutat pentru ca exista intotdeauna o parte profunda in Gemeni care ar vrea sa stea de vorba cu strictul si dificilul Capricorn.

Curiozitatea Gemenilor este un punct forte si, in lipsa unor subiecte de discutie cu un Capricorn, pot intotdeauna sa ghideze conversatia spre Univers, statii orbitale si alte galaxii. Capricornul este interesat subiecte profunde, misterioase, privindu-le ca pe niste ecuatii ce trebuie rezolvate. Si-ar putea dedica intreaga viata acestei analize ciudate, asemanatoare celei pe care numai o Fecioara o poate face.

Daca nu se considera prea prosti, reci sau plictisitori, Capricornul si Gemenii s-ar putea intelege foarte bine si ar putea contribui impreuna la crearea unei lumi mai bune. Capricornul l-ar putea invata pe partenerul din Gemeni sa-si faca planuri si sa se organizeze, in timp ce Gemenii l-ar putea invata pe Capricorn sa fie mai prezent in viata sa si sa se distreze.

Valori – 5%

Gemenii pun mare pret pe informatie sub orice forma a ei si pe capacitatea cuiva de a vorbi frumos, de a-si folosi creativ mainile si de a pune in aplicare idei cu un scop mai inalt. Capricornul valoreaza stabilitatea, punctualitatea si sinceritatea.

Activitati – 10%

Ambele semne iubesc plimbarile. Divergenta apare in cauza motivelor pentru care fac aceste plimbari. Capricornul este un semn pragmatic si privesc plimbarea ca pe o activitate utila. Daca fac o plimbare, va dori sa faca acest lucru pentru a ajunge din punctul A la punctul B sau pentru a avea un stil de viata sanatos. Gemenii sunt haotici. Nu stiu niciodata unde vor ajunge. S-ar putea sa fi inceput traseul pe drumul spre supermarket, dar un apel telefonic de mai tarziu, sa-l determine sa fie deja in masina, calatorind spre alt oras.

Total – 15%

Gemenii si Capricornului nu fac casa buna impreuna. Desi ambii cauta lucruri pe care le are cealalta persoana, nu par sa le recunoasca. In timp ce Gemenii au nevoie de cineva care sa-i aduca cu picioarele pe Pamant si sa le de profunzime, cand se uita la Capricorn, vad pe cineva demodat, traditionalist si plictisitor. De cealalta parte, Capricornul are nevoie de bucurie si de relaxare in viata lor, dar Gemenii par ca o minge saltaratea pe care nu o pot controla, superficiali si fara un scop precis in viata.

