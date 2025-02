Compatibilitate zodie SCORPION – BERBEC

Intimitate – 50%

Berbecul si Scorpionul sunt cele doua fete ale aceleiasi monede. Patronate de Marte, ambele functioneaza dupa instinct. Relatia sexuala poate fi dificila, intrucat sunt destul de agresivi amandoi. Ambii prefera sexul instinctual, fara tabuuri. Lipsa emotiei dintre ei le transforma relatia in ceva aproape bolnav. Daca s-ar intelege reciproc, relatia dintre ei ar fi similara bombei atomice. Totusi, este greu pentru ei sa fie pe aceeasi lungime de unda. Sunt complet diferiti. Scorpionului ii place sa manipuleze, sa se joace. Berbecul se bazeaza doar pe insctinct si nevoia fizica de sex. Pot face casa buna impreuna daca invata sa se satisfaca reciproc.

Incredere – 90%

Pe cat de dificila este compatibilitatea sexuala, pe atat de simpla este increderea. Totul se rezuma la “Daca minti, mori!”. Ambii parteneri sunt gelosi si posesivi si vor evita sa se minta. Stiu ca daca o fac, n-au niciun viitor impreuna.

Comunicare si intelect – 20%

Cu siguranta Berbecul va bate nervos din picior, in timp ce Scorpionul va vorbi despre nemurire. Din perspectiva Berbecului, asa ceva nu este un subiect de discutie. E plictiseala intruchipata. Scorpionul este prea complicat pentru Berbec, in timp ce Berbecul e prea superficial pentru Scorpion.

Valori – 40%

Atat Berbecul, cat si Scorpionul apreciaza curajul. Diferentele apar atunci cand Berbecul se opreste din cercetari dupa ce a aflat o informatie, in timp ce Scorpionul isi doreste sa patrunda si mai mult in tainele subiectului, sa despice firul in patru, pana ajunge le miezul problemei. De aici se va crea impresia ca Scorpionul este nebun si obsedat.

Activitati – 99%

Principala activitate intre ei este sexul. Restul trece pe planul doi oricum.

Total – 48%

Combinatia dintre Berbec si Scorpion este imaginea cea mai agresiva dintre Apa si Foc. Focul evapora Apa, Apa stinge Focul. Daca vor gasi o cale de mijloc, relatia lor poate fi fuziune nucleara.

Compatibilitate zodie SCORPION – TAUR

Intimitate – 95%

Ca toate semnele opuse, Taurul si Scorpionul pot fi atrasi in nebuneste unul de celalalt, mai mult din cauza naturii sexuale a semnelor lor. Nu ai vedea Taurul plin de sexualitate, dar semnul reprezinta senzualitatea si este guvernat de placerea fizica. Relatia lor este una cu emotii profunde si pasionale.

Orice fel de frustrare sexuala ar putea duce la o abordare destul de intunecata in ceea ce priveste sexul. Scorpionul are aceasta nevoie depresiva de a muri gol si transpirat in bratele unui iubit, in timp ce Taurul are nevoia sa fie iubit la fel mult. Poate suna romantic, dar aceste sentimente sunt de fapt problemele emotionale nerezolvate din cauza vietii sexuale anterioare. Asta nu inseamna ca viata lor amoroasa va fi rea. Dimpotriva. Emotia va fi singurul lucru important, iar sexul este privit mai degraba ca modalitate de conectare, decat ca mijloc de satisfactie personala.

Fiind semene fixe, atunci cand se intalnesc, sunt imposibil de separat. Nici nu e de dorit sa incerce cineva sa ii desparta, caci razbunarea Scorpionului va fi dura.

Incredere – 80%

Scorpionul nu are incredere in nimeni decat in el insusi. Intr-o relatie cu Taurul e nevoie sa construiasca sentimentul de securitate. Nu se poate spune ca Scorpionul este nesigur pe el, dar natura lui emotionala profunda il face sa puna la indoiala motivele fiecaruia, ca sa nu fie ranit.

Daca partenerul Taur este inchis si prea tacut, ar putea trezi natura suspicioasa a Scorpionului, care va incepe cu intrebari obsesive. Acest lucru le va deteriora increderea unul in celalalt. Daca reusesc sa gaseasca acest echilibru minunat, nu ar trebui sa aiba probleme. Pe masura ce devin tot mai intimi, Taurul se va simti suficient de sigur pentru a impartasi tot ceea ce Scorpion vrea sa stie si Scorpionul isi va da seama ca Taurul este stabil si neschimbat si nu il va dezamagi.

Comunicare si intelect – 75%

Ca toate semnele opuse, ele par complet diferite si ca si cand nu au nimic in comun. Totusi, ar trebui tinut cont de faptul ca semnele opuse se completeaza perfect si comunicarea dintre ele ar trebui sa fie interesanta si provocatoare.

In timp ce Scorpionul va merge in profunzime spre a descoperi toate acele lucruri despre care Taurul nu pare interesat, ar putea fi foarte surprins sa descopere ca in spatele naturii Taurului exista o intelegere profunda a tot ceea ce se intampla in jur. La randul sau, Scorpionul ii va arata Taurului care este valoarea vietii din perspectiva sa.

Valori – 99%

Taurul si Scorpionul pretuiesc viata si dragostea intr-un mod pe care niciun alt semn nu il intelege. Profunzimea sistemului lor de valori merge pana la miezul planetei si daca incep relatia pe aceeasi lungime de unda, aceasta ar putea una de lunga durata. Desi perspectivele lor difera in ceea ce priveste valorile materiale si emotionale, nucleul lor este acelasi si orice altceva poate fi ajustat.

Activitati – 85%

Desi Scorpionul este un semn al schimbarii, acest lucru nu inseamna ca nu este foarte lent in rutina lor obisnuita. Ca semn fix, el se aseamana cu Taurul static si inert. Scorpionul are energie, dar cand vine vorba de viata de zi cu zi, el tinde sa repete tiparele. Cu toate acestea, are nevoie si de experiente noi, interesante si uluitoare din cand in cand, dar ar fi bine sa le aiba singur, daca partenerul lor Taur nu este interesat.

Dintre toate activitatile posibile, ei vor alege sa se implice impreuna in cele sexuale sau in cele care au legatura cu placerea fizica.

Total – 89%

Taurul si Scorpionul sunt semne de placere fizica profunda, dar fiecare are propria viziune despre acest lucru. Ceea ce ar putea duce la o relatie posesiva fara nici o iesire, desi probabil ca nici nu ar vrea sa iasa, chiar daca ar putea. Intreaga experienta poate fi prea intunecata pentru partenerul Taur, mai ales daca simtul sau practic este provocat de caracterul Scorpionului.

Compatibilitate zodie SCORPION – GEMENI

Intimitate – 1%

O relatie sexuala intre un partener din Gemeni si un Scorpion este ca o legatura a celui mai adanc si cel mai inalt punct de pe planeta Pamant. Gemenii sunt atat de departe de lumea emotionala a Scorpionului, ca un sex bun intre ei pare ca ceva aproape imposibil sa se intample. Gemenii pot fi superficiali si nu exista alt semn care sa ii “miroasa” mai bine decat Scorpionul. Elementul lor de Aer, combinat cu patronul Mercur si lipsa de emotii sunt cel mai negru cosmar al lui Scorpion. Acesta din urma este un semn al celor mai profunde emotii si, ca atare, legat de cea mai intima parte a sexualitatii.

Daca se indragostesc unul de celalalt, sunt multe de invatat. Scorpionul se concentreaza puternic pe viata sexuala si poate fi foarte creativ cand este relaxat. Cu toate acestea, are tendinta de a face intunecat atmosfera cu tente sadice si masochiste. Gemenii nu pot decat sa rada de astfel de scenarii. Daca respectul lor reciproc este la cote foarte inalte, Gemenii ar putea sa-l invete pe Scorpion ca nu trebuie sa fie atat de dramatici in viata lor sexuala. In schimb, Scorpionul ii poate oferi partenerului Gemeni profunzimea si vibratia emotionala a sexului.

Incredere – 5%

Scorpionul are incredere in toata lumea pana cand nu o mai face. El are aceasta natura ciudata, posesiva, care poate acorda incredere maxima partenerului lor pana cand primul sambure de suspiciune va incoli. Scorpionii vor ca lucrurile sa fie clare si ofera onestitate neconditionata, asteptand in schimb exact aceleasi lucruri. Aici intervine o dilema existentiala a Gemenilor: Cum pot fi sincer cand eu insumi nu stiu care este adevarul. Daca Scorpionul nu se simte amenințat de schimbarile dese ale Gemenilor, poate exista o buna comunicare intre ei.

Comunicare si intelect – 20%

Este un lucru bun ca Gemenii pot comunica cu oricine. Ei vor fi intrigati de natura Scorpionului si foarte curiosi sa afle mai multe despre acesta. Acest lucru va fi amplificat de profunzimea subiectelelor propuse de Scorpion, pana la punctul in care acestea devin prea intunecate sau depresive. Aceste tipuri de subiecte nu sunt deloc pe placul Gemenilor. Mai mult, desi Scorpionul tanjeste dupa latura superficiala, atunci cand intalneste pe cineva de acest gen devine iritat si se simte superior. De aceea nu-si vor respecta niciodata partenerul din Gemeni.

In cazul in care impartasesc interese profesionale sau educationale similare, s-ar putea sa se completeze foarte bine. Gemenii ar da idei si ar descoperi informatii noi, in timp ce Scorpionul va sapa si va da un substrat profund pentru tot. Comunicarea lor poate fi productiva daca incep sa-si accepte reciproc calitatile.

Valori – 20%

Cel mai bun lucru din relatia lor este ca ambele valorizeaza puterea gandirii. Desi Scorpionul apreciaza multe alte lucruri in personalitatea cuiva, el va fi intotdeauna impresionat de inteligenta si inventivitatea cuiva. La randul lor, Gemenii se vor concentra asupra acelorasi lucruri, insa au o perspectiva diferita asupra intelectului.

Activitati – 40%

Un lucru minunat cu aceste doua semne este deschiderea lor spre schimbare. Gemenii vor dori sa schimbe peisajul, iar Scorpionul va dori sa-si schimbe viata, acceptand cu bucurie pasii mici partenerului Gemeni spre acest scop. Scorpionul este un semn fix, schimbat in proportii uriase, iar calitatea mutabila a partenerului Gemini il va deranja deseori. Totusi, chiar daca nu vor fi incantati de aceleasi lucruri, vor avea suficient entuziasm sa aleaga cateva activitati pe care sa le faca impreuna.

Total – 15%

Gemenii si Scorpionul se vor scoate din minti reciproc. Nici unul dintre ei nu va intelege usor personalitatea celuilalt. Pentru Gemeni, partenerul lor va parea prea negru si deprimant, in timp se Scorpionul va vedea in partenerul sau un tip fara scop si profunzime. Daca se indragostesc, se pot conecta prin iubirea reciproca si pot complete ce lipseste la celalat. Gemenii ar avea o satisfactie emotionala, profunda, pe care nu au mai simtit-o pana acum, iar Scorpionul ar avea, in sfarsit sansa, de a-si odihni sufletul tulburat si sa-si dea seama ca nu totul trebuie luat in serios.

Compatibilitate zodie SCORPION – RAC

Intimitate – 90%

Scorpionul este asociat cu malitiozitatea, cu emotiile puternice si cu dorinta sexuala crescuta. Racul poate intelege aceasta nevoie a Scorpionuliu de a-si exprima emotiile cele mai profunde si cele mai intunecate. Daca Racul nu este prea speriat sau nu este fortat sa faca lucruri pe care nu le doreste, viata amoroasa dintre cei doi poate fi satisfacatoare de ambele parti. O relatie intre doua semne de Apa reflecta conexiuni emotionale puternice, daca ele exista. Cand se indragostesc, ambii isi manifesta intimitatea cu o forta incredibila.

Insa cand Scorpionul simte nevoia sa fie mai retras, poate fi foarte dur si insensibil cu partenerul sau. Racul poate face pasul inapoi si se poate retrage din relatie.

Incredere – 95%

Cand Scorpionul se indragosteste, increderea este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le cauta. Daca se simte tradat, partenerul va afla cat de malefic poate sa fie. Scorpionul, prin natura sa, este gelos, dar cand se simte amenintat, devine bolnav de posesiv. Racul nu-si doreste decat o viata linistita si nu are nicio intentie sa insele sau sa minta.

Dar, fiind ambii semne de Apa, au o teama nativa de a spune adevarul. Asta nu inseamna ca mint, ci doar ca se simt mai siguri daca tac, de teama sa nu fie vulnerabili.

Comunicare si intelect – 99%

Racul si Scorpionul se inteleg, de obicei, fara cuvinte. Acest lucru le poate influenta inclusiv viata amoroasa. In bine sau in rau depinde numai de nevoia lor de mister. Comunicarea dintre ei este perfecta pana cand ajung la capitolul emotii. De teama ca pot deveni vulnerabili se tem sa vorbeasca despre propriile emotii, daca nu sunt absolut convinsi ca partenerul merita increderea lor.

Daca Racul a trecut anterior printr-o experienta negativa, ar putea fi foarte greu sa inceapa o relatie cu un Scorpion care isi ascunde foarte bine sentimentele. Insa, daca depasesc problemele de incredere, se pot stimula mental reciproc.

Valori – 25%

Racul pretuieste pacea interioara, vrea o viata stabila de familie si un partener pe care sa se poata baza oricand. Scorpionul reprezinta esenta schimbarii si, desi nu o recunosc, iubesc schimbarea. Poate fi dificil pentru cei doi sa-si coordoneze personalitatile spre flexibilitate si intelegere reciproca. Scorpionul se teme sa-si arate emotiile, iar daca Racul va intelege acest punct sensibil ar putea face o buna echipa impreuna.

Activitati – 95%

Daca se simt bine, nici nu mai conteaza ce fac atunci cand sunt impreuna un Rac si un Scorpion. Racul simte nevoia sa aiba grija de toti membrii familiei. Scorpionului ii place sa riste si sa incerce activitati care ii cresc adrenalina. Racul va avea probleme in a se adapta acestor cerinte, insa, daca este indragostit va face orice pentru Scorpion.

Total – 79%

O relatie dintre un Rac si un Scorpion poate merge dintr-o extrema in alta. Atat timp cat Scorpionul nu isi respecta propriile emotii, Racului ii va fi foarte greu sa stabilizeze relatia. Daca, insa, increderea reciproca este la cote inalte, intelegerea dintre cei doi parteneri va fi dincolo de cuvinte.

