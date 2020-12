Ludovic Orban susține că NU l-a forțat să Klaus Iohannis să demisioneze: ”Este o decizie personală. Când am văzut rezulatele am decis să demisionez”

”Demisia se dă prin decizie personală. Este o decizie care era firească pentru a arăta că am ținut cont de voința exprimată. Să nu uităm de vocea celor care au tăcut și nu au venit la vot.

Am considerat că este un gest de onoare și de demnitate să fac acest gest. Este o decizie care era firească pentru a arăta că nu mă cramponez de poziția de premier.

Este o decizie personală, pe care am luat-o eu. Aici nu este vorba de susținere sau nesusținere, este o decizie pe care am luat-o eu. Decizia a fost luată înainte de a merge la Cotroceni. Când am văzut rezulatele am decis să demisionez”, a spus Ludovic Orban, marți, după o întâlnire cu liberalii la sediul PNL.

Acesta nu și-a mai exprimat dorința de a fi numit, din nou, premier: ”Suntem partidul care avem cel mai mare număr de mandate. Am evaluat mai multe variante posibile, vom evalua decizia și cu Klaus Iohannis vom analiza mai multe propuneri. Eu mi-am depus mandatul și nu am exprimat intenția de a mai fi premier. PNL are nevoie de unitate, de stabilitate, de coerență în acțiune, ne concentrăm pe ceea ce e important pentru România”.