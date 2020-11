Ludovic Orban: „În București există o posibilitate de prelungire a măsurilor luate în urmă cu două săptămâni”

Ludovic Orban: „Am facut o vizita. Si le multumim voluntarilor, studenti la medicina, care ne ajuta in batalia contra COVID. Aici este organizat un call-center cu 72 de posturi, unde se comunica cu cetatenii. Nu este singurul call-center, este unul suplimentar. El intareste capacitatea de raspuns a DSP. Cresterea ratei de raspuns a fost un obiectiv urmarit in mod constant. S-au facut imbunatatiri, s-a introdus mesajul pe robot. S-a crescut capacitatea de raspuns. Obiectivul nostru este in timp sa raspundem la toate solicitarile. E un gest foarte frumos al studentilor, le multumesc public liderului Societatii Studentilor la Medicina, dar si celor de la Carol Davila, Facultatea de Medicina. La call-center vor lucra in doua schimburi pe 72 de posturi, 144 de persoane.”

Premierul a vorbit și despre posibvilitatea prelungirii masurilor luate de Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta Bucuresti.

Ludovic Orban: „Noul primar a intarit capacitatea Ambulantei dupa preluare amandatului. Domnul primar a decis suplimentarea echipei de la Ambulanta cu 40 de medici. (…) Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta Bucuresti se intalneste de obicei luni. Avem in evaluare posibile masuri, daca vom lua o decizie suplimentara, vom anunta. Masurile luate de anumite tari europene au fost luate in urma unor cresteri dramatice cu COVID. Romania nu se afla in aceasta situatie. Noi am inchis teatre, restaurante, am interzis evenimentele private acolo unde s-a depasit rata de 3 la mie. E la moda termenul de lockdown. Israelul a facut lockdown. (…) In unele tari s-au interzis activitatile noaptea. (…) In Bucuresti vrem sa evaluam masurile luate in urma cu doua saptamani. (…) In Bucuresti exista o posibilitate de prelungire a masurilor luate in urma cu doua saptamani.”

Președintele PNL a făcut o radiografie a spitalelor care îngrijesc pacienți SARS-COV-2 în această perioadă.

Ludovic Orban: „Sfantul Ioan a inceput sa functioneze COVID, se pregateste Malaxa, s-a crescut capacitatea la Witting. Colentina deja functioneaza la capacitate. Si in spitale de urgenta functioneaza circuit separat COVID: Floreasca, Sfantul Pantelimon. (…) Metodologia de testare este stabilita de INSP. Orice decizie legata de metologia de testare se ia acolo. (…) Ne-am planificat sa achizitionam 1 milion de teste. Exista un contract pentru 40.000 de teste, care vor fi utilizate.”