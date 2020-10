RESTRICȚII în România | Ludovic Orban: ”Grija noastră foarte mare este să nu afectăm economia pentru că oamenii au nevoie de locuri de muncă”

România este departe de carantinare totală pentru limitarea răspândirii numărului de infectări cu coronavirus, a precizat premierul Ludovic Orban.

”Atunci când am prelungit starea de alertă am instituit măsuri care sunt gândite pentru depășirea diferitelor praguri: 1 la mie, 1,5 la mie, 3 la mie. Am instituit măsurile, care sunt gândite împreună cu specialiștii, la depășirea pragurilor. Știți foarte bine, la depășirea pragului de 3 la mia de locuitori se dispun o serie de măsuri. Este prematur să facem o evaluare acum, efectele se văd după o perioadă de cel puțin 10 zile.

Suntem evident într-o permanentă evaluare a măsurilor pe care le putem lua. Grija noastră foarte mare este ca aceste măsuri să nu afecteze economia pentru că oamenii au nevoie de locuri de muncă, iar companiile au nevoie să funcționeze. Obiectivul nostru este să reducem creșterea numărului de cazuri. Nu negăm creșterea numărului de cazuri.

Va trebui să avem temeiuri foarte serioase pentru a impune alte restrucții. Se vorbește despre carantinarea totală. Suntem departe de o astfel de decizie”, a declarat Ludovic Orban, vineri, după participarea la topul firmelor românești.