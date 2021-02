„Abia ce e lansat proiectul de buget în dezbatere publică, va fi probabil în cursul acestei săptămâni. Probabil a avut loc prima şedinţă de Guvern în care s-a prezentat proiectul de buget şi nu ştiu de existenţa unor nemulţumiri, pe mine nu m-a sunat niciun ministru. Eu sunt într-un dialog permanent cu premierul. Sunt convins că nemulțumirile le adresează premierului”, a răspuns Orban, miercuri, la Parlament, întrebat de neînețelegerile din Coaliție, legate de nemulțumirile miniștrilor în legătură cu bugetul alocat ministerelor.

Ludovic Orban a spus că nu știe ce ministere vor primi cei mai mulți bani, pentru că „alocarea banilor tine de dezbaterea in Guvern, de Ministerul FInanțelor, de premier. Orice ministru trebuie sa inteleaga ca suntem in situatia in care suntem, trebuie să facă reformă, să restrângă cheltuielile necesare şi să utilizeze în mod eficient resursele pe care le au la dispoziţie, să maximizeze capacitatea de fonduri europene pentru atingerea obiectivelor din programul de guvernare.

„În general, am luat deciziile legate de buget, care sunt decizii grele”, a mai spus fostul premier.

„Suntem într-un an în care, să fim cinstiţi, nu ne putem comporta ca şi cum nu am avut nimic. Am avut o criză economică generată de pandemie, am avut o reducere la veniturilor la bugetul statului şi la bugetul asigurărilor de stat. Şi bugetul trebuie construit, de asemenea, ţinând cont de rigorile care sunt impuse de tratatul UE şi de faptul că există declanşată procedura de deficit excesiv şi ca atare noi trebuie să respectăm toate ţintele de deficit care au fost negociate cu partenerii noştri din UE”, a adăugat Ludovic Orban.

El a spus că „obiectivul nostru prin acest buget este relansarea economică, care să se bazeze pe o creştere a investiţiilor, a absorbţiei fondurilor europene, pe o adoptare cât mai rapidă a Planului Naţional de Relansare şi Rezilienţă, să putem utiliza cele peste 30 de miliarde de granturi și fonduri”.

„Orice crestere de venituri ulterioara pentru orice categorie de cetateni, in sectorul privat sau public, depinde de o crestere economica cat mai puternica. Obiectivul pentru acest an e de a ne indrepta spre un deficit normal de sub 3%, anul acesta avem unul de 7% pe care trebuie să-l respectam, tre sa asigurăm si masuri de reforma prin reducerea cheltuielilor nenecesare . Doar astfel putem sa asiguram relansarea economiei”, a concluzionat președintele Camerei Deputaților.