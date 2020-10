Ludovic Orban, despre amenda primită de Ciolacu și mai mulți social-democrați pentru încălcarea măsurilor anti-Covid: Au fost surprinși așa cum sunt

”E ceva nou? Aduc aminte cum amenințau că nu votează prelungirea stării de alertă când exista risc de epidemie. Au fost surprinși așa cum sunt, că ignoră regulile de protecție sanitară. Este o chestiune de siguranță individuală”, a spus premierul, întrebat ce crede despre imaginile difuzate de Realitatea Plus.

Despre noua strategie a PSD de a coopta în partid specialiști din sănătate, precum Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel, Orban a spus că ”pot pune pe liste pe cine vor că tot la fel sunt”. ”Au avut o conduită iresponsabilă încă de la începutul epidemiei, bagatelizând riscurile, lăsând autoritățile fără pârghiile necesare pentru a lua măsuri. Atitudini total nepotrivite cu actualul context epidemiologic”, a adăugat Șeful Guvernului.

Întrebat despre imaginile mai vechi în care apărea chiar el fără mască, premierul a reiterat că a greșit și că în restul timpului a respectat măsurile, lucru dovedit de faptul că nu s-a infectat până acum.

”Mi-am cerut scuze public, am plătit amenda și am îndemnat lumea la un comportament corect. Faptul că, după șase luni de pandemie, în condițiile în care am avut relații cu zeci de mii de oameni, nu m-am infectat s-a datorat faptului că am respectat regulile de protecție sanitară”, a spus Orban.

Reamintim că, duminică, că Marcel Ciolacu, Mihai Tudose și încă 9 persoane au fost amendate pentru încălcarea regulilor anti-Covid după ce după ce au fost surprinși, sâmbătă seară, la restaurantul pensiunii ”Țara Luanei” din Sărata Monteoru, în județul Buzău. Mai multe detalii despre acest subiect sunt disponibile AICI.

