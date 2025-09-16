1. Nu uita să te demachiezi!

Nu uita să te demachiezi înainte de a merge la culcare! În fiecare seară, fără excepție! Machiajului tău din timpul zilei i s-au adăugat praful și bacteriile din aer, iar acestea trebuie înlăturate, altfel porii tăi vor arăta din ce în mai încărcați. Dacă totuși nu îți îndepărtezi machiajul într-o seară, în următoarea seară va trebui să schimbi și fața de pernă, altfel îți vei așeza fața pe o suprafață deja contaminată cu bacterii iar tot efortul tău de a te demachia va fi inutil.

2. Spală-te pe dinți

O igienă dentară precară poate avea un impact negativ asupra stării generale de sănătate. Placa dentară poate provoca boli de inimă. Asigură-te că ți-ai periat bine dinții pentru cel puțin 2 minute, după care clătește abundent cu apă.

3. Hidratează-te din cap până în picioare

Aplică produse hidratante din cap până în vârful degetelor. În timp ce dormi, ele vor fi absorbite în piele, o vor hidrata și reîntineri. O piele foarte uscată îți poate da o senzație de usturime și un disconfort pe parcursul nopții.

4. Desfă-ți părul

Poate credeai că este bine să îți strângi părul înainte de culcare. Ei bine, nu! Se pare că cel mai bine pentru părul tău este să îl lași desfăcut când dormi. Experții spun că, în timp ce te miști noaptea, elasticele cu care ți-ai prins părul îl vor rupe. Ar ajuta foarte mult dacă ai folosi fețe de pernă din mătase.

5. Dormi cu picioarele goale

Să porți șosete în pat poate fi confortabil, însă picioarele tale vor transpira, ceea ce ajută la dezvoltarea ciupercilor și la reproducerea bacteriilor. Așa că, de dragul unor picioare sănătoase, renunță la șosete în timp ce dormi!

6. Bea un pahar cu apă

Apa este esențială pentru un corp sănătos iar atunci când dormi, privezi organismul de apă timp de câteva ore. Așa că bea un pahar cu apă înainte de a merge la culcare, suficient de mare încât să îți potolească setea dar nu atât de mare încât să te trezești să mergi la baie în mijlocul nopții.

Sursa: Elle