„Există scenarii pe care lucrăm, urmărim evoluția, sunt absolut convins că măsurile pe care le luăm vor duce la scăderea numărului de cazuri și îmi doresc, eu, creștin ortodox, spun eu practicant, așa m-am născut și așa vreau să mor, sunt convins că așa cum la Crăciun am avut o colaborare foarte bună cu toate cultele, evident cu BOR foarte important, am avut structuri în teren mobilizate pe compentența de prevenire, pentru că, încă o dată spun, rolul nostru nu este de a sancționa cetățenii, rolul nostru este acela de a preveni răspândirea pandemiei, și cu o colaborare așa cum am avut la Crăciun, Anul Nou, Boboteaza, când nu ați mai văzut spectacole cu excepția unuia singur de la Constanța, cu siguranță așa ne vom descurca și la Sfintele Sărbători de Paște, printr-o colaborare cu Biserica Ortodoxă, printr-o delimitare foarte clară a responsabilităților fiecărui partener”, a declarat Lucian Bode.

Purtătorul de cuvânt Vasile Bănescu a precizat, marți seara, că tema imaginatelor restricții de Paște de anul acesta este una momentan ireală.