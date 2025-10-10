„Președintele Republicii l-a numit pe dl. Sébastien Lecornu prim-ministru și l-a însărcinat cu formarea unui guvern”, a transmis Palatul Élysée, fără alte precizări, după lungi negocieri.

Președintele „i-a oferit prim-ministrului mână liberă”, a declarat anturajul lui Emmanuel Macron, potrivit Le Monde.

Sébastien Lecornu, numit o primă dată la începutul lunii septembrie, și-a prezentat luni demisia, contrar așteptărilor, considerând că nu mai erau întrunite condițiile necesare pentru a-și continua misiunea.

Cu riscul de a înfuria opoziţia, şeful statului a ales să-l nominalizeze din nou Sébastien Lecornu la conducerea Guvernului, notează publicația citată.

Macron, gata să plătească prețul: își va asuma responsabilitatea dacă Lecornu eșuează din nou

Reinvestirea lui Lecornu cu misiunea de a forma un nou cabinet vine la finalul unei săptămâni de negocieri intense purtate de Sébastien Lecornu cu diferitele forțe politice, în încercarea de a găsi un compromis pentru formarea unui guvern capabil să adopte bugetul în termenul stabilit.

Lecornu, reacție pe rețeaua X

„Accept – din datorie – misiunea care mi-a fost încredințată de președintele Republicii de a face tot posibilul pentru a oferi Franței un buget până la sfârșitul anului și de a răspunde problemelor vieții cotidiene ale concetățenilor noștri. Trebuie să punem capăt acestei crize politice care îi exasperează pe francezi și acestei instabilități dăunătoare imaginii Franței și intereselor sale," a afirmat premierul francez.

Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

Criză politică uriașă în Franța lui Macron: premierul Sebastien Lecornu a demisionat

Proaspăt numit în funcția de premier al Franței, Sebastien Lecornu a demisionat lunea trecută, după reacțiile negative la adresa numirilor din noul său guvern. Șeful statului a acceptat plecare lunia prim-ministrului, care a devenit cel mai scurt mandat din a Cincea Republică.

Marine le Pen, lidera opoziției naționaliste: Dizolvarea Parlamentului, mai necesară ca niciodată

Într-un mesaj pe X, președinta grupului Rassemblement National a scris: „Manevra este astăzi transparentă: renunțarea la articolul 49.3 nu avea alt scop decât acela de a permite adoptarea bugetului prin ordonanțe. Manevrele continuă, cenzura, prin urmare, se impune, iar dizolvarea este mai necesară ca niciodată.”