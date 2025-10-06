Pima parte a noului guvern a fost dezvăluită ieri, marea majoritate a acestuia fiind alcătuită din foști miniștri și persoane apropiate președintelui Republicii.

La două ore după numirea sa, Bruno Retailleau a criticat un guvern care „nu reflectă pauza promisă” și a anunțat organizarea unui comitet strategic al republicanilor în cursul dimineții, amenințând că va trânti ușa.

Confruntat cu critici pe scară largă și amenințări cu cenzura, Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia, pe care Emmanuel Macron a acceptat.

Duminică, 5 octombrie, abia își prezentase componența cabinetului

Premierul francez Sébastien Lecornu a prezentat duminică membrii cheie ai noului său guvern, după câteva săptămâni de la numirea sa în funcție de către președintele Emmanuel Macron.

Trei guverne într-un an

Franța se confruntă cu o criză guvernamentală din vara anului 2024, atunci când victoria extremei drepte la alegerile europarlamentare l-a determinat pe Macron să dizolve Parlamentul și să organizeze alegeri anticipate.

De atunci și până în prezent, Franța a cunoscut trei guverne într-un singur an, o situație care pune sub semnul întrebării capacitatea președintelui Macron de a asigura o guvernare stabilă în ultimii ani ai mandatului său.