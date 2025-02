Report de peste 18,71 de milioane de lei la Joker/ 6 din 49 la tragerea loto din 23 februarie 2025 Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 cu 100.000 de lei, Joker cu 50.000 de lei și Loto 5/40 cu 25.000 de lei. La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 18,71 milioane de lei (peste 3,75 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 12,60 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro).





La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,45 milioane de lei (peste 2,30 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 160.400 de lei (peste 32.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 273.500 de lei (peste 54.900 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 29.900 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 67.200 de lei (peste 13.500 de euro).

Ultimul premiu la categoria I a fost câștigat în decembrie 2024



La tragerea Loto 6/49 din 12 decembrie 2024 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 519.397,36 lei (peste 100.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția 74-100 din București, sector 4 și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul biletului fiind de 24,50 de lei.