Potrivit lui Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) și consultant în turism, acest program joacă un rol esențial în extinderea sezonului turistic și în creșterea accesibilității litoralului românesc.

Inițiat în 2002 ca un proiect cu scop social, adresat inițial pensionarilor, studenților și persoanelor cu venituri mici, „Litoralul pentru toți” s-a transformat rapid într-o ofertă disponibilă publicului larg, aplicând regula „primul venit, primul servit”.

În fiecare an, zeci de mii de români aleg să profite de aceste pachete speciale disponibile în lunile mai – jumătatea lunii iunie și în luna septembrie, când prețurile sunt reduse considerabil – chiar și la jumătate față de perioada de vârf.

Bădulescu a mai menționat că majoritatea ofertelor includ cazare simplă sau cu mic dejun, însă unele agenții de turism oferă opțiuni adaptate pentru seniori, precum pensiune completă sau all inclusive.

El le recomandă turiștilor să caute ofertele din timp, în special pentru începutul lunii septembrie, când disponibilitatea este limitată. De asemenea, a subliniat că astfel de inițiative au contribuit la revalorizarea litoralului autohton, care a evoluat semnificativ în ultimele două decenii. Dacă în 2004 exista un singur hotel all inclusive, în prezent sunt în jur de 55, iar modernizările și investițiile au fost evidente în toate zonele, de la Năvodari și Mamaia, până în sudul litoralului.

Programul este un demers exclusiv privat, fără sprijin financiar guvernamental

Potrivit Federației Patronatelor din Turismul Românesc, în intervalul 1–30 septembrie 2025, pachetele din cadrul programului pornesc de la 53 de lei pe noapte pentru o persoană, cu reduceri de până la 60% față de prețurile de sezon. Turiștii se pot bucura astfel de plaje mai puțin aglomerate și o atmosferă relaxată.

Într-un context marcat de provocări, inclusiv majorări de taxe și percepții negative privind litoralul, sectorul privat rămâne solidar și oferă soluții reale atât pentru turiști, cât și pentru operatori. Obiectivul rămâne acela de a menține litoralul românesc accesibil tuturor și de a extinde sezonul turistic până la finalul lunii septembrie. Rezervările pot fi făcute direct la unitățile de cazare sau prin agențiile partenere, inclusiv cu plata prin vouchere de vacanță, menționează FPTR într-o postare pe Facebook.