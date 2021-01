Liderul UDMR se va vaccina dorind să ofere un exemplu personal

Kelemen Hunor: "Da, absolut, da (se vaccinează-nr). Când îmi vine rândul, în etapa a II-a, da. Şi mă gândesc, mi-au zis şi colegii mei, am făcut şi nişte sondaje, cercetări sociologice, că dacă o fac în faţa camerelor, public, atunci va fi un exemplu pentru cei care sunt sceptici. Da, deci eu am încredere în această tehnologie, am încredere în medicină şi în ştiinţă şi ştiu acest nou tip de vaccin ce înseamnă şi nu există niciun pericol. Deci, trebuie să luptăm cu toţii împotriva teoriilor conspiraţioniste şi trebuie să spunem: oameni buni, e o şansă uriaşă. Gândiţi-vă prin medicină câte boli au dispărut, ce s-a întâmplat doar în secolul XX (...). Deci, nu există niciun pericol şi când îmi vine rândul, nu vreau să sar peste rând, nici nu se pune problema, merg şi mă vaccinez"