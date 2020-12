Liderul AUR confirmă: s-a întâlnit cu liderii PSD - Ce funcții le-au fost propuse celor din partid

George Simion a confirmat pentru Libertatea faptul că a avut o întâlnire cu cei de la PSD. Mai mult, el susține că a discutat și cu cei de la PNL însă a refuzat să precizeze cu cine. Liderul AUR susține că i s-au propus atât participarea într-un viitor guvern cât și diferite funcții în parlament.

„Da, am avut întâlniri cu conducerile PSD și PNL. Nu m-am întâlnit cu domnul Ciolacu, aștept să mă văd și cu dumnealui, am avut cu ambele partide discuții de cunoaștere. Reiterăm faptul că AUR nu va intra în nicio coaliție de guvernare, nici cu PNL, nici cu PSD, nici cu vreunul din actualele partide, dar avem propuneri pentru viitoarele guverne, pentru conducerea celor două Camere și vom urmări interesul alegătorilor AUR în discuțiile cu toate formațiunile politice, pentru că asta am spus, chiar dacă nu vom intra în nicio coaliție de guvernare, vom discuta fiecare articol, fiecare lege, fiecare funcție publică”, a declarat George Simion, pentru Libertatea.

