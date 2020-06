„Legile puterii”. Nicușor Dan, acuzații grave la adresa primarului general Gabriela Firea

Nicușor Dan a declarat, luni seară, la „Legile puterii”, că „vorbim foarte mult, prea mult de domnul Bădulescu. Trebuie să vorbim de PSD și de Gabriela Firea. Mai ales că Gabriela Firea a avut o intervenție publică după acea conferință bruiată și nu a avut niciun cuvânt de scuză sau de distanțare față de colegul ei”.

Scandalul de la conferința de presă pentru bilanțul mandatului Gabrielei Firea la Primăria Generală este văzut de Nicușor Dan ca un avantaj în campania electorală pentru locale.

„Ăsta este PSD-ul. Din fericire, lumea a reactionat foarte bine. Am văzut foarte, foarte mulți oameni care au zis că lucrul ăsta este inadmisibil si cumva s-a mai trasat o linie ce este PSD și ce este non PSD, care cred că o sa ne ajute in campania asta”, a explicat Nicușor Dan.

Candidatul PNL-USR pentru Primăria Capitalei nu exclude faptul că viceprimarul Aurelian Bădulescu ar fi fost trimis special la conferința sa de presă chiar de Gabriela Firea.

„Am văzut o declarație oficiala a Gabrielei Firea, data duminica sau sambata, in care a spus ca viceprimarul s-a dus acolo pentru că l-au chemat ziaristii ca să dea explicații tehnice cu privire la ce spun eu. Nu a spus că domnul Bădulescu s-a dus de capul lui și în plus a venit cu directorul STB-ului, cu directorul de la Investitii cu inca vreo doi-trei politisti locali. A fost o intreaga echipa”, a precizat Nicușor Dan, la „Legile puterii”.

„Pentru democrație și pentru oamenii care s-au uitat la televizor in ziua aia să vada doi politicieni, dintre care unul vrea să fie primarul Bucureștiului și unul care este, nu stiu prin ce miracol, viceprimarul Bucurestiului, care sa faca asa un spectacol, sa vorbeasca unul peste altul. Nu cred ca a fost deloc corect.

Cred că intenția lor a fost dublă. A fost de a face o presiune pentru mine, astfel incat mesajul meu sa nu se auda. Pe de altă parte, sa ma atraga intr-un joc din asta în care să mă coboare la nivelul viceprimarului și Gabriela Firea să iasă undeva deasupra noastră să spună eu sunt cu chestiile serioase, iata ce inseamna Opozitia, cum se bălăcărește...”, a mai spus Nicușor Dan, luni seară, la „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.