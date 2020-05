„Legile puterii”. Nelu Tătaru: Vom reașeza în ședință de Guvern măsurile pentru Starea de alertă, modificate de Parlament

Întrebat despre legea privind Starea de alertă votată în final în Parlament, Nelu Tătaru a criticat modificările aduse de parlamentari în ultimele două zile proiectului de lege privind starea de alertă.

„Proiectul de lege trimis în Parlament pentru a crea pârghiile ca să controlăm această relaxare s-ar părea că a fost înțeles altfel de alți concetățeni de-ai noștri. Evit să implic sau să mă implic politic. Voi vorbi ca ministru al Sănătății. Suntem pe acel platou cu o tendință la un număr în scădere a cazurilor noi. Suntem la un platou pe care cred ca l-am gestionat destul de bine în sărbătorile pascale sau in weekendul de 1 Mai. Trebuie să înțeleagă toată lumea că orice măsură de relaxare generează o mișcare, ca vrem, nu vrem, o crestere, cat de mica ar fi, în transmiterea intracomunitară, chiar daca mica. Izolarea, distanțarea socială de până în acest moment au creat premisele acestei relaxări.

Avem nevoie de o stare de alertă ca să avem parghiile sa putem acționa atunci când creșterea cazurilor noi va fi mai accentuată decât ne-am propus si sa putem restrictiona anumite momente.

Ne-am gandit foarte mult cu premierul Ludovic Orban, cu colegii din guvern la care ar fi primele masuri de relaxare. Am decis, asteptatam o stare de alerta (...) si atunci am avut o surpriză în aceste două zile în care proiectul legislativ a suferit aceste modificari esentiale, modificând inclusiv acele relaxari pe care le pregăteam. Când am pregatit niste masuri de relaxare am pregatit si contramasuri in conditiile in care ar fi intervenit si niste lucruri nefavorabile. (...) Pentru fiecare măsură de relaxare avem și contramăsura pe care s-o aplicăm în cazul în care situația o cere”, a avertizat Nelu Tătaru.

Măsurile prevăzute inițial pentru Starea de alertă în proiectul trimis la Parlament vor fi refăcute în ședința de Guvern de joi, a anunțat ministrul Sănătății.

„O să fie în continuare o gestionare a unei situații care poate apărea, la nivelul Guvernului. Vom încerca mâine în ședința de Guvern să reașezăm aceste măsuri și aceste mici relaxări pe care le dăm progresiv. Populația a fost înțelegătoare până acum și țin să le mulțumesc. Și sper că va înțelege în continuare că aceste măsuri vor intra progresiv. Intrand progresiv, putem sa le gestionam. Venind prea devreme niste masuri de relaxare, atunci nu facem decat sa exacerbam acel risc de a crea o transmitere intracomunitare în populatie. Și le putem vedea în aceste zile în câteva țări europene: Franța, Germania. (..) Avem ședințe și astăzi (miercuri - n.red.) și mâine (joi - n.red.)”, a precizat Nelu Tătaru.

În plus, ministrul a spus că există soluții și pentru cele trei zile care despart, practic, starea de urgență de cea de alertă, din cauza procedurii parlamentare și de publicare în Monitorul Oficial.

Mâine avem ședință de Guvern, dar și în Comitetul Național pentru Situații de Urgență și vom lua niște decizii care să creeze și cadrul administrativ ca să impunem aceste restricții”, a mai declarat Nelu Tătaru, la emisiunea “Legile Puterii” de la Realitatea Plus.