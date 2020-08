”Legile Puterii”. Cătălin Predoiu, despre dosarul ”10 august”: Am încredere în procurorii-șefi de instanțe. Îmi doresc să se afle întregul adevăr

”În general și de principiu, poziția de ministru al Justiției în raport de dosarele pe care le instrumentează procurorii, orice fel de dosar, nu numai dosarul “10 August”, trebuie să fie una reținută, pentru că un ministru al Justiției interacționează săptămânal cu procurorul general, cu procurori-șefi de parchet, de mari structuri, este într-un contact permanent.

A te pronunța foarte liber, foarte tranșant pe un dosar sau pe altul poate crea impresia unei presiuni, a unei imixtiuni în dosar, ceea ce un ministru nu are voie să facă. Pentru asta într-un fel s-au luptat și procurorii, și societatea civilă, și partidele care au sprijinit Justiția. Ori precauția pe care am luat-o în ultimele două săptămâni și care, de asemenea, m-a costat foarte mult în planul încrederii/neîncrederii față de poziția ministerului Justiției a fost izvorâtă strict din respectarea acestui principiu”, a declarat Cătălin Predoiu, la Realitatea Plus.

Ministrul Justiției și-a exprimat încrederea că procurorii-șefi de parchete vor lua decizia corectă.

”Nicio clipă nu m-am îndoit ca procurorii-șefi, ierarhici, nu vor face ceea ce este în acord cu piesele din dosar și că, respectând independența procurorului de caz, vor găsi, dacă este cazul, să redeschidă ancheta, ceea ce s-a și întâmplat. Deci nu pot decât să mă bucur că am avut această încredere și în procurorul general și în procurorul-șef DIICOT. Soluția pe care au găsit-o, respectiv a găsit-o procurorul-șef DIICOT, este aceea de a relua ancheta pentru că a identificat aceste slăbiciuni, minusuri în strângerea probatoriului. În continuare, ca orice român, îmi doresc ca întreg adevărul să se afle. Nu concep ca cineva să fie ferit de aplicarea legii, cum am spus și anterior, și îmi manifest încrederea, sper într-o soluție dreaptă în instanță, vizavi de această ordonanță”, a conchis Predoiu.