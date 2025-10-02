Măsura are scopul de a aduce legislația românească la nivelul standardelor europene și de a răspunde solicitărilor formulate recent de Comisia Europeană în domeniul siguranței alimentare și al controlului produselor fitosanitare.

De ce Guvernul intervine acum în domeniul pesticidelor

Legislația în vigoare, construită pe baza Ordonanțelor Guvernului nr. 4/1995, nr. 41/2007 și nr. 38/2007, acoperă doar parțial acest domeniu. Nu există norme clare pentru controlul oficial desfășurat de Autoritatea Națională Fitosanitară, iar sancțiunile prevăzute sunt depășite și nu au efect. Mai mult, clasificările toxicologice actuale nu respectă regulamentele europene privind etichetarea și ambalarea substanțelor chimice, fapt ce poate genera riscuri pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu.

Între 20 februarie și 5 martie 2024, Direcția Generală pentru Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) a Comisiei Europene a derulat o misiune de audit în România. Raportul rezultat a scos în evidență lipsa reglementărilor privind reambalarea și exportul pesticidelor. În lipsa acestora, controlul produselor care ajung pe piețele externe este dificil. Totodată, nerespectarea recomandărilor Comisiei ar putea îngreuna procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Reguli stricte pentru piața pesticidelor

Ordonanța ce urmează a fi adoptată introduce un sistem amplu de măsuri, cu scopul de a proteja sănătatea publică, mediul și de a alinia legislația la normele europene.

Controale oficiale pe întreg lanțul de utilizare

Autoritatea Națională Fitosanitară, Poliția Română și Garda Națională de Mediu vor efectua verificări riguroase. Acestea vor acoperi toate etapele – fabricare, reambalare, comercializare și aplicare – și vor urmări prevenirea comerțului ilegal sau a utilizării greșite a substanțelor.

Acces limitat la utilizarea pesticidelor

Numai utilizatorii profesioniști, instruiți și certificați, vor avea dreptul să aplice aceste produse. Măsura urmărește reducerea riscurilor asupra operatorilor, protejarea consumatorilor și prevenirea erorilor de manipulare.

Reguli pentru reambalare și export

Vor fi introduse condiții clare și stricte pentru activitățile de reambalare și export. Astfel, substanțele neautorizate nu vor putea pătrunde pe piețele interne sau externe fără control. România se aliniază astfel cerințelor formulate de DG SANTE și de OECD.

Sancțiuni clare pentru nerespectarea normelor

Noile reglementări vor aduce amenzi și sancțiuni administrative menite să descurajeze practicile ilegale. Sistemul de penalizări va fi proporțional și eficient, pentru a asigura conformitatea producătorilor și comercianților.

Scopul noilor reguli este reducerea nivelului de reziduuri de pesticide din fructe, legume și cereale. De asemenea, ordonanța urmărește protecția florei și faunei sălbatice și menținerea biodiversității. Agricultura durabilă devine astfel o prioritate pentru România.

Transparență și trasabilitate în lanțul alimentar

Fiecare produs va putea fi urmărit prin documentație oficială de la producător până la consumator. Această transparență întărește încrederea publicului în calitatea și siguranța alimentelor de pe piață.

Aliniere cu regulamentele europene

Proiectul integrează în legislația românească mai multe regulamente europene: Regulamentul (UE) nr. 625/2017 privind controalele oficiale, Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea substanțelor chimice și Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 privind protecția împotriva dăunătorilor plantelor. Această armonizare oferă coerență între normele naționale și cele europene.

Impact asupra consumatorilor, fermierilor și statului

Adoptarea noilor norme are efecte directe pentru mai multe categorii sociale și economice. Pentru consumatori, expunerea la reziduuri de pesticide va fi mai redusă, ceea ce înseamnă alimente mai sigure. Pentru fermieri și operatori economici, ordonanța aduce reguli clare de producție și comercializare, oferind stabilitate în activitățile agricole și comerciale. Pentru mediul înconjurător, reglementările contribuie la diminuarea efectelor negative asupra ecosistemelor și la protejarea biodiversității. Pentru stat, implementarea unui control coerent sprijină lupta împotriva comerțului ilegal și respectarea angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene și OECD.

Procesul de consultare și avizare

Proiectul legislativ a fost întocmit în urma consultării cu mai multe organizații agricole și asociații profesionale, printre care Asociația Producătorilor de Porumb, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli, Federația PRO AGRO, Alianța Industriei Semințelor și Asociația Națională a Fitofarmaciștilor Profesioniști. Documentul a primit avizele Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social și va fi supus adoptării în regim de urgență.

Implementarea măsurilor de control

Aplicarea noii ordonanțe va fi coordonată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Națională Fitosanitară. Instituțiile de sprijin vor fi Poliția Română și Garda Națională de Mediu. Sistemul de implementare va include controale periodice, monitorizarea normelor și aplicarea sancțiunilor acolo unde se constată abateri.

