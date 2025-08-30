Oțetul – aliatul antimicrobian eficient

Oțetul are proprietăți antimicrobiene puternice și este considerat unul dintre cele mai eficiente produse pentru eliminarea germenilor și pesticidelor de pe alimente. Pentru a prepara soluția, se diluează 10% oțet în 90% apă, apoi fructele și legumele se lasă la înmuiat pentru o perioadă de timp. Este recomandat să amesteci din când în când, iar la final să clătești bine cu multă apă curată.

Bicarbonatul de sodiu – soluția simplă și accesibilă

Un alt ingredient comun din gospodărie, bicarbonatul de sodiu, poate fi folosit pentru a curăța eficient fructele și legumele de pesticide. Rețeta este simplă: într-un bol cu 3-4 pahare de apă se adaugă 4 linguri de bicarbonat de sodiu, amestecând până la dizolvarea completă. Alimentele se lasă în această soluție timp de 15 minute, apoi se clătesc și se șterg cu un prosop de hârtie pentru a fi gata de consum.

Turmericul – proprietăți antiseptice puternice

Turmericul, cunoscut pentru efectele sale antiseptice, poate fi folosit și el pentru a reduce nivelul de pesticide de pe alimente. Metoda presupune fierberea a 5 linguri de pudră de turmeric într-un vas cu apă. După ce lichidul s-a răcit, se introduc fructele și legumele și se lasă timp de aproximativ 7 minute, apoi se trec într-un alt bol cu apă curată pentru clătire.

Protecție pentru sănătatea ta și a familiei

Coaja fructelor și legumelor poate ascunde reziduuri periculoase, însă aceste trei ingrediente banale – oțetul, bicarbonatul și turmericul – te pot ajuta să reduci riscurile. Folosindu-le, poți avea grijă în fiecare zi de sănătatea ta și a celor dragi.

