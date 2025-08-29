Fructele sunt active asupra bunei funcţionări a microcirculaţiei. De asemenea, toate preparatele pe bază de afine reglează funcţionalitatea circulaţiei sanguine.

Afinele ajută la îmbunătățirea vederii. Antocianini din fructe măresc acuitatea vizuală în special în timpul nopţii. Astfel, extractele pe bază de afine sunt recomandate celor care lucrează în subteran sau tuturor celor care muncesc într-un mediu întunecat sau pe timpul nopţii.

Şi în cazul retinopatiei diabetice se recomandă consumul acestora, deoarece se reduce sinteza de colagen la nivelul retinei, ameliorând simptomele. Frunzele de afin sub formă de infuzie au acţiune antidiabetică şi sunt recomandate în ameliorarea durerilor.

Consumă afine dacă suferi de edeme, varice, varicoflebite, tromboflebite. O altă acţiune deosebit de importanta a consumului de afine asupra organismului este cea antiseptică intestinală şi astringenă.

Pentru tratarea cistitelor, de asemenea, consumă cât mai multe astfel de fructe.