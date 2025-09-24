Este vorba despre un ingredient des întâlnit în bucătăriile românilor, cumpărat des pentru diverse rețete: un lot de cuișoare a fost identificat ca fiind periculos pentru consum și a intrat în proces de retragere din magazine. Lotul cu probleme aparține brandului Kamis și a atras atenția autorităților competente.

Conform informațiilor făcute publice de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), produsul se numește „Kamis Cuișoare”, are termen de expirare 17.02.2028, gramaj 10 grame, iar numărul lotului retras este 0002791365.

Motivul retragerii: depășirea limitelor admise de pesticide

Analizele au arătat că lotul de cuișoare conține niveluri peste limita legală de clorpirifos, o substanță utilizată în agricultură pentru combaterea dăunătorilor, dar interzisă pe piața Uniunii Europene. Substanța este considerată periculoasă pentru sănătatea oamenilor, motiv pentru care autoritățile au impus măsuri rapide.

Video. Cantitatea-record de produse furate de două hoațe dintr-un hypermarket. Femeile au acoperit un raft întreg cu marfa sustrasă

Compania Kamis Condimente SRL a notificat deja magazinele din țară, care au început să retragă produsul vizat. Cei care au cumpărat condimentul sunt rugați să nu îl folosească și să îl returneze la punctele de vânzare.

Procedura de returnare pentru clienți

Consumatorii care au cumpărat lotul de cuișoare „Kamis Cuișoare” pot aduce produsul înapoi la magazin chiar și fără bon fiscal. Contravaloarea produsului va fi returnată integral, iar reprezentanții magazinelor au transmis că mențin legătura cu autoritățile pentru a gestiona situația cât mai eficient.

Clorpirifosul, pesticid interzis în Uniunea Europeană

Clorpirifosul a fost interzis în Uniunea Europeană începând cu anul 2020. Până la acea dată era utilizat pe scară largă pentru a distruge insectele dăunătoare culturilor agricole. Studiile efectuate au demonstrat că această substanță poate afecta sistemul nervos, copiii fiind categoria cea mai vulnerabilă la efectele sale.

Alertă alimentară! Ouă bio, retrase de pe rafturile a două supermarketuri. Risc de Salmonella