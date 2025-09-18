În clipul postat pe rețelele de socializare, se observă cum femeile sunt oprite înainte să părăsească supermarketul. Angajatul le-a cerut să returneze produsele, iar un trecător întreabă dacă va fi chemată poliția. Bărbatul confirmă, iar femeile încep să își golească hainele de bunurile furate.

Femeile erau îmbrăcate în colanți negri, tricouri albe și veste, iar în momentul opririi au abandonat aproape un raft întreg de produse. Printre acestea se aflau absorbante, capsule pentru mașina de spălat și sticle de deodorant. Clipul a adunat peste 2,5 milioane de vizualizări, generând reacții virale din partea internauților. Două comentarii au atras atenția: „Toate se vor întoarce pe rafturi după ce au fost ascunse în pantaloni! Uf!”, respectiv „Nici măcar nu au rușine”.

Alerta autorităților privind furturile în magazine

Numărul furturilor din magazinele britanice a crescut semnificativ în ultimii ani. Katy Bourne, responsabilă național pentru furturi în magazine în cadrul Asociației Comisarilor de Poliție și Infracțiuni, a subliniat necesitatea unor intervenții ferme din partea autorităților și a sistemului de justiție penală.

„Ce s-a întâmplat cu străzile și centrele noastre comerciale? De ce unii oameni simt că pot fura fără teamă și că pot agresa personalul fără repercusiuni?”, a întrebat Bourne. Ea a mai anunțat că Sussex va introduce „primul program de etichetare electronică pentru hoții recidiviști”, în colaborare cu instanțele și comercianții, pentru monitorizarea celor care comit repetat astfel de infracțiuni.

Siguranța clienților și recompensele pentru avertizare

Katy Bourne a avertizat totodată că persoanele care încearcă să oprească hoții pe cont propriu pot fi expuse riscului, deoarece infractorii pot fi înarmați. Intervențiile neautorizate pot constitui acte de agresiune, reținere ilegală sau arestare abuzivă.

Lanțul de supermarket-uri Iceland a implementat recent o strategie inedită pentru a reduce furturile. Clienții care semnalează un hoț unui angajat primesc o recompensă de o liră sterlină, încărcată direct pe cardul de fidelitate.

Date statistice privind furturile în magazine

Conform datelor oficiale, numărul furturilor în magazinele din Anglia și Țara Galilor a atins în 2024 cel mai ridicat nivel din istorie, depășind jumătate de milion de cazuri. Creșterea furturilor a generat preocupare atât în rândul autorităților, cât și în mediul comercial, determinând implementarea unor noi măsuri de prevenire și monitorizare.

