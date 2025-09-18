Printre acestea se numără carne tocată (+4,93%), drojdie (+3,11%), iaurt (+2,75%), pâine (+2,78%), cozonac (+18,40%), ouă (+1,85%), smântână (+4,35%), zahăr (+5,45%) și unt (+4,03%).

În ciuda acestor creșteri, prețurile medii la alimentele de bază au crescut cu 1,53%, rămânând sub pragul majorării TVA. Aceasta sugerează că o parte dintre comercianți și furnizori au absorbit ajustările pentru a menține competitivitatea.

Analiza datelor din retailul alimentar

Studiul realizat de Consiliul Concurenței a fost bazat pe datele furnizate de principalii șase retaileri din România. Analiza include bunurile alimentare de bază reglementate prin OUG 67/2023, OUG 89/2023 și OUG 5/2024. Aceste ordonanțe stabilesc plafoane temporare pentru adaosurile comerciale și se aplică pentru 46 de grupe de alimente, fiind valabile până pe 30 septembrie 2025.

Pe de altă parte, unele produse au scăzut ca preț la raft, precum pulpă de porc cu os (-2,52%), pulpă de porc fără os (-2,03%), spată de porc (-2,19%), margarină (-3,77%), usturoi (-3,51%), făină (-1,9%), fasole (-0,69%), bulion (-0,14%) și orez (-0,09%).

Evoluția prețurilor sezoniere

Produsele sezoniere, în special legumele și fructele, au avut variații de preț mai puternice. Prunele s-au ieftinit cu 61,34%, pepenele cu 46,17%, strugurii cu 41,38%, ardeii Bianca cu 31,92%, ardeii kapia cu 22,01%, cartofii cu 30,75%, iar ceapa cu 32,74%.

Pe de altă parte, s-au înregistrat creșteri pentru castraveți (+22,03%), mere – Golden (+21,98%) și roșii (+22,25%).

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat: „Așa cum era de așteptat, prețurile produselor sezoniere au scăzut. În ceea ce privește prețurile celorlalte alimente din coșul zilnic de consum, am observat creșteri sub cele care rezultă din modificarea TVA, ceea ce înseamnă că marii retaileri și furnizorii lor au absorbit o parte din majorări. Acest lucru arată că piața și concurența funcționează, întrucât companiile se luptă să își păstreze clienții, cu prețuri atractive”.

Impactul inflației și factorii care influențează prețurile

În ansamblu, prețurile alimentelor au scăzut în medie cu 4,18% în august față de iunie, datorită reducerilor importante la fructele și legumele de sezon. Totuși, pe termen mediu, evoluția prețurilor poate fi influențată de alți factori economici, precum prețul energiei și al carburanților.

Chirițoiu a adăugat: „Noi vom monitoriza în continuare prețurile alimentelor de bază, care sunt influențate, pe lângă creșterea TVA, și de alți factori cum sunt prețurile carburanților și energiei electrice. Dincolo de acest vârf al inflației, creșterea prețurilor în România este rezultatul deficitului bugetar mare, iar pentru a asigura stabilitatea prețurilor trebuie să respectăm calendarul reducerii acestuia”.

Rolul concurenței și dinamica pieței

Analiza Consiliului Concurenței evidențiază că, deși unele alimente de bază s-au scumpit peste nivelul majorării TVA, concurența și mecanismele pieței au contribuit la temperarea efectului asupra consumatorilor. În același timp, scăderile sezoniere la fructe și legume au adus reduceri considerabile, ilustrând dinamica pieței și necesitatea monitorizării continue a prețurilor alimentare.

