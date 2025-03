Specialistii in horticultura sustin ca apa de ploaie este mai benefica pentru plante decat apa de la robinet

Compozitia chimica a apei de ploaie

Apa de ploaie este, in esenta, apa distilata natural. Aceasta nu contine clor, fluor sau alte substante chimice adaugate in apa potabila pentru dezinfectare. Aceste substante, desi sunt benefice pentru consumul uman, pot afecta negativ dezvoltarea plantelor, scrie sfatnaturist.ro.

In plus, apa de ploaie contine azot atmosferic sub forma de nitrati, care sunt esentiali pentru cresterea plantelor. In timpul descarcarilor electrice din atmosfera, azotul este transformat in nitrati, care ajung in apa si ofera un fertilizant natural plantelor.

De asemenea, daca apa de ploaie provine din jgheaburi, ai un bonus suplimentar, deoarece materia organica prinsa in jgheaburi se descompune in nutrienti valorosi pentru plantele tale. Frunzele vechi, betisoarele, murdaria si chiar excrementele de pasari se dezintegreaza si devin ingrasamant.

PH-ul apei si impactul asupra solului

Apa de ploaie are un pH usor acid, variind intre 5,5 si 6,5, ceea ce este benefic pentru majoritatea plantelor, care prefera un sol usor acid. In schimb, apa de la robinet, mai ales in zonele cu apa dura, are un pH mai ridicat, ceea ce poate contribui la alcalinizarea solului si poate reduce capacitatea plantelor de a absorbi nutrienti esentiali precum fierul si manganul.

Absenta sarurilor minerale daunatoare

Apa de la robinet contine adesea cantitati mari de calciu si magneziu, ceea ce o face „dura”. In timp, acumularea acestor saruri in sol poate duce la formarea unei cruste care impiedica patrunderea apei si a oxigenului in radacini. Apa de ploaie, fiind mai „moale”, nu contribuie la acest fenomen, permitand plantelor sa se dezvolte mai bine.

Temperatura apei

Un alt avantaj al apei de ploaie este temperatura sa naturala. Apa de la robinet este adesea prea rece, mai ales in anotimpurile reci, iar aceasta diferenta de temperatura poate provoca un soc termic plantelor. Apa de ploaie, in schimb, este colectata si folosita la temperatura ambientala, evitand acest stres.

sursa: Sfat Naturist