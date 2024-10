Nu uita de micul dejun

Micul dejun este foarte important. Ai nevoie de energie pentru a face fata cu succes provocarilor din prima parte a zilei, iar aceasta energie nu poti s-o iei decat din mancare.

Daca nu ii dai corpului tau proteinele, glucidele si grasimile de care are nevoie la prima ora a diminetii, metabolismul va incetini, arderile vor scadea in intensitate, iar tu te vei simti obosit si vei lua in greutate.

Mai mult, saritul peste micul dejun deregleaza hormonii si, implicit, afecteaza starea de spirit. Corpul tau va secreta mai mult cortizol, de unde sentimentul de stres si tensiune.

Sedentarismul

Studiile efectuate de Organizatia Mondiala a Sanatatii arata ca 60% dintre locuitorii planetei duc o viata sedentara. Lipsa miscarii duce nu numai la ingrasare, dar si la probleme cu coloana si articulatiile.

Ultimele cercetari arata faptul ca stilul de viata sedentar este mai periculos decat fumatul. Exista mai multe decese provocate de sedentarism, in comparatie cu cele provocate de tutun. Pe de alta parte, inactivitatea la adolescenti poate duce la aparitia unor probleme comportamentale.

Consumul excesiv de bauturi racoritoare

Organismul tau are nevoie de apa pentru a-si mentine un nivel optim de hidratare si a elimina eficient toxinele.

Daca bei suc in loc de apa, nu ajuti organismul in niciun fel. Din contra, te expui unui risc marit de obezitate, diabet zaharat, accident vascular cerebral, osteoporoza si hipertensiune arteriala. In plus, sucurile din comert cauzeaza leziuni renale si favorizeaza formarea pietrelor la rinichi.

Sursa: Sfatul Medicului