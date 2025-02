La cât timp trebuie schimbată periuța de dinți

In primul rand, daca acei peri nu mai sunt drepti si stau indoiti, atunci cu siguranta trebuie sa iti cumperi o noua periuta de dinti. Nu mai incape vorba ca aceasta nu mai este deloc eficienta in a iti curata dantura.

Un alt semn este atunci cand simti ca periuta nu iti mai lasa dintii curati. Chiar daca acestia nu s-au indoit se pot toci si astfel nu iti mai curata dintii la fel cum o faceau atunci cand ai cumparat periuta de dinti.

In cazul in care periuta de dinti are un miros urat, atunci ar trebui sa nu mai stai pe ganduri si sa o schimbi. Bacteriile isi pot face loc cu usurinta in periuta, iar pentru a preveni introducerea acestora in cavitatea bucala de fiecare data cand te speli pe dinti iti sugeram sa cumperi o periuta noua.

De regula, periuta de dinti se schimba la 3-4 luni, in functie de starea perilor. Expertii ne sugereaza sa o schimbam imediat daca am fost bolnavi, scrie cumsa.ro

Totusi, perioada poate sa difere daca obisnuim sa ne spalam pe dinti de trei sau chiar patru ori pe zi. Astfel, uzura perilor o sa fie mai mare, iar asta inseamna ca perioada de schimbare a periutei de dinti poate sa scada la jumatate.

De exemplu, daca ai avut o infectie cu streptococ, atunci periuta de dinti ar trebui schimbata la 2-3 zile dupa ce ai terminat antibioticul. Acest lucru este necesar pentru a nu te infecta din nou.

Pentru a o putea pastra in stare perfecta, este recomandat sa clatesti periuta foarte bine dupa spalare, pentru a indeparta eventualele resturi de mancare, dar si pasta de dinti care a ramas printre peri.

Este foarte important sa lasi periuta sa se usuce si sa nu o pui acea protectie pentru peri. Las-o sa se usuce natural pentru ca perii sa fie perfect uscati urmatoarea data cand o sa o utilizezi si pentru a evita formarea bacteriilor.

Expertii ne mai recomanda sa punem periuta de dinti in apa de gura pentru 30 de minute. Acest lucru trebuie facut o data pe saptamana, pentru a preveni aparitia bacteriilor la nivelul perilor. O alternativa este sa clatesti periuta cu apa fierbinte, conform aceleeași surse.