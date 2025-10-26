Imediat ce a pășit pe covorul roșu și a auzit ritmurile muzicii locale, Trump s-a pus pe dansat. Gestul său spontan a stârnit aplauze și zâmbete, transformând momentul formal al ceremoniei într-un spectacol plin de viață.

Imaginile au devenit virale în scurt timp, fiind distribuite masiv pe rețelele sociale. Mulți internauți au comentat că „Trump dansează la 80 de ani ca un flăcău de 18 ani”, lăudându-i energia și atitudinea degajată.

Donald Trump, mesaj clar în legătură cu o eventuală întrevedere cu Vladimir Putin. „Nu îmi voi pierde timpul”