Jurnalista Iosefina Pascal, reținută de Poliție, a făcut dezvăluiri incendiare, în exclusivitate, miercuri seară, la Culisele Statului Paralel, după violențele din curtea Parlamentului de marți, 21 decembrie.

Jurnalista Iosefina Pascal a fost luată de acasă marți seara, la ora 22.00 și dusă la Poliție pentru „infracțiuni informatice”. Poliția i-a transmis jurnalistei că este invitată la secție ca martor, în contextul protestelor violente de la Palatul Parlamentului de marți, 21 decembrie. Într-o intervenție în emisiunea Culisele statului paralel de miercuri seară, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Ciprian Romanescu a menționat că Iosefina Pascal a stat cel mult 10 minute la Poliție, adăugând că aceasta „nu a făcut nicio faptă și nu a fost acuzată”.

Întrebat dacă dosarul penal deschis în urma protestelor are legătură cu Iosefina Pascal, acesta a evitat un răspuns clar: „Nu pot să vă dau... Doamna a părăsit secția într-un timp foarte scurt. De aceea am condus-o la secția de Poliție. Doamna nu are calitate de martor. Nu i s-a adus la cunoștință nicio calitate. Nu a fost reținută. A fost chemată la sediu pentru niște clarificări”.

Iosefina Pascal l-a acuzat că nu prezintă adevărul despre descinderea de marți seară.

„Unu. Ati spus de doua ori ca am fost prezentă la un protest in care s-au facut fapte ilegale. Locul nu are legatura cu unde am fost eu. (...) Doi. Nu am fost invitata, ci somata, de acești militieni, unul mascat care m-au plimbat in fata vecinilor mei, iar in presa ati lasat aceste comentarii ca as fi vandalizat mașinile unor diplomați. Nu ati dezmintit, veniti acum si spuneti ca nu am participat la fapte ilegale. (...)

O sa aflati din inregistrare ca colegii dvs m-au indus in eroare, mi-au spus ca ma duc la audieri. Este vorba de 5 colegi, nu 2, doi la usă cu uniforma si doi jos cu două mașini parcate la o distanta de 3 minute de mers pe jos de blocul meu ca sa ma pot plimba cu târla prin fata vecinilor mei”, a declarat, miercuri seară, în exclusivitate, la Culisele statului paralel.

Dialogul polițiștilor cu Iosefina Pascal, acasă și pe drumul către secția de Poliție, a fost prezentat, în exclusivitate de jurnalistă, miercuri seară, la Culisele statului paralel.

Înregistrările bombă despre cum au acționat forțele de ordine la reținerea Iosefinei Pascal, pot fi urmărite mai jos.

În înregistrări se aude cum Iosefina Pascal întreabă ce acuzații i se aduc, la sosirea polițiștilor la domiciliul jurnalistei, după ce aceștia au vorbit despre „infracțiuni informatice”. În plus, pe drumul spre secția de Poliție nu i-au spus motivele pentru care este condusă la sediu, a menționat în continuare Iosefina Pascal.

Un punct de vedere a fost transmis miercuri după-amiază de Poliția Capitalei despre reținerea Iosefinei Pascal. "În urma evenimentelor de la Parlament, de ieri, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, au fost declanșate verificări de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. În acest sens, mai multe persoane au fost invitate la sediul Poliției, pentru a oferi date suplimentare cu privire la derularea evenimentelor, avându-se în vedere că au fost prezente la locul sâvârșirii unor fapte ilegale. Printre aceste persoane s-a regăsit și o femeie, care a fost invitată ieri, la sediul Direcției Generale de Poliție a Municipiul București, de un polițist în uniformă. Cea în cauză a acceptat și a fost adusă la sediul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în jurul orei 22.00, de către doi polițiști. În urma discuțiilor de la sediul Poliției, s-a stabilit că aceasta a fost prezentă la evenimentele de la Parlament, în calitate de jurnalist, în vederea realizării unui material de presă. Menționăm că jurnalista a părasit în scurt timp sediul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București", potrivit precizărilor Poliției Capitalei.