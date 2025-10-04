„Povestea rapoartelor despre influența Rusiei are un spin drăguț: serviciile și-au făcut treaba, politicienii sunt vinovați. Ceea ce, oricât ai detesta clasa politică, e ilogic. Iohannis a spus clar că nu a avut informații pe temă de la SRI și SIE.

Oricât ar fi fost de indolent, Iohannis nu ar fi putut ignora așa ceva. Plus că e o glumă ideea că, dacă s-ar fi aprobat rapoartele în Parlament, lucrurile s-ar fi schimbat.

Nu a existat niciodată vreo informație vitală în aceste rapoarte, iar aprobarea lor a fost timp de 30 de ani doar o formalitate”, a scris jurnalista pe pagina sa de Facebook.